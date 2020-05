Es probable que en algún momento de nuestras vidas hemos soñado con cantar en un gran estadio enfrente de miles de personas, quienes entonen a todo pulmón nuestras melodías. Tal vez este sea el motivo por cual, la televisión tiene décadas explotando este deseo de poder triunfar en la industria musical por medio de los concursos de talento.

En algunos casos, estos sueños sí se hicieron realidad, ya que importantes e influyentes figuras del mundo musical han logrado una carrera gracias a su participación en un “talent show” como, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson o bandas como One Direction. Asimismo, como olvidar las presentaciones de Sandra Muente y Nicole Pillman, dos artistas peruanas, quienes nos representaron en el reconocido show de televisión “Latin American Idol”, el cual las catapultó a la fama.

Definitivamente, los concursos de talentos se han convertido en un género fundamental de la telerrealidad, puesto que han logrado trazar el camino hacia la fama de algunos artistas aficionados, asegurándoles el éxito comercial. Las franquicias que han causado mayor sensación durante los últimos años han sido, Got Talent, Popstars, The X Factor, The Voice, entre otros.

Estos programas suelen congregar a muchos concursantes durante cada temporada, e inclusive muchas de estas personas tienen que realizar grandes sacrificios como viajar miles de kilómetros, abandonar sus trabajos o someterse a las duras críticas del jurado con tal de poder participar y apostar por sus sueños.

Andrea e Irene Ramos son un claro ejemplo de ello, puesto que las gemelas de nacionalidad peruana, sorprendieron al exigente jurado de “America’s Got Talent” con una performance que les permitió ingresar al programa de talentos con una votación unánime.

-LOS SUEÑOS NO TIENEN LÍMITES-

Esta semana se estrenó la decimoquinta temporada del programa “America’s Got Talent”, el cual llamó la atención de millones de personas en las redes sociales, y no únicamente por la tan esperada presentación de la actriz de la serie “Modern Family” Sofía Vergara, como parte del panel de jurados, encabezado por Simon Cowell, sino que esta nueva edición contó con talento peruano, ya que las recordadas “Gemelas Ramos” se presentaron en el show.

Las artistas que se hicieron conocidas en nuestro país por su participación en “La Voz Perú”, esta vez lograron conquistar al público estadounidense y a un jurado exigente – Simon Cowell, Sofía Vergara, Heidi Klum y Howie Mandel- con su interpretación de “It’s Raining Men”, permitiéndoles conseguir un cupo para competir por el ansiado premio de un millón de dólares y la oportunidad de realizar un espectáculo en la ciudad de Las Vegas.

“Vivimos en San Francisco, California, pero originalmente somos de Lima, Perú. Tenemos 31 años y somos gemelas”, expresó el dúo nacional llamado “Double Dragon”. Asimismo, ellas refirieron que el objetivo de su presentación era poder hacer a la gente feliz con su música.

Cabe señalar, que Irene y Andrea se lucieron en el escenario con una original coreografía y un brillante vestuario, además de sus poderosas voces, con las que finalmente lograron convencer y enamorar por completo al jurado.

“Lucen sorprendidas. Me encantó cómo reaccionaron casi tanto como su interpretación”, dijo Simon Cowell. “Creo que fue asombroso. Me gusta ver a dos chicas latinas divertirse en el escenario. Estuvo lleno de energía”, agregó Sofía Vergara.

-TALENTO POR DOS-

Es indudable el talento de estas dos compatriotas, pero tal vez lo que no muchos saben, es que ellas ya cuentan con una larga trayectoria de más de 10 años de experiencia, reconocidas por su carisma y dominio de voz en concursos televisivos en América Tv en el programa “Dos para las siete”, siendo las ganadoras absolutas como “Las Divas”, y participantes de la primera temporada de “La Voz Perú” en el 2014, con cuatro jurados internacionales. De hecho, ellas audicionaron por separado y lograron entrenar junto a José Luis Rodríguez “El Puma” y Eva Ayllón.

En el 2016, las “Gemelas Ramos” estrenaron su single “A fuego Lento”, una balada romántica compuesta por el reconocido compositor/músico Alex Muñoz – Agapito. Este es un tema directo al corazón en la lucha del amor y desasosiego de perderlo con un adiós en el que las cantantes profesionales, quienes se inclinan hacia el género romántico demostraron su gran talento vocal e interpretativo, acompañadas de una excelente musicalización a cargo de FMO Estudios De Francisco Murias. De igual manera, cuentan con éxitos como “Vamos a la pista de baile”, y “Que ingrato amor”.

También formaron parte de la “Orquesta Escencia Banda Show”; sin embargo, en el 2017 anunciaron que ya no pertenecían a la agrupación, puesto que se habían enterado que estaban usando sus nombres para obtener contratos, y después los asistentes al espectáculo se daban con la sorpresa que no eran las hermanas, sino otras chicas.

“Somos cantantes profesionales con nuestro propio show, además contamos con “Gemelas Ramos Orquesta”, por lo que hacemos de conocimiento público que nosotras no pertenecemos más a la “Orquesta Escencia Banda Show”, a fin de evitar que el público sea sorprendido. Por lo que queremos informar que la única mánager que tenemos es nuestra madre, Ethel Aldana y no existe ningún compromiso con la otra orquesta”, comentaron.

De igual manera, estas hermanas también cuentan con la experiencia de estar de gira, ya que ese mismo año realizaron un tour por las distintas ciudades de Estados Unidos, con el fin de iniciar su internacionalización, lo que las llevó a instalarse por completo en suelo norteamericano.

“Estamos contentas con el paso que vamos a dar, nosotras somos conscientes que no será nada fácil empezar de nuevo, por decirlo de alguna forma, nos gustan los retos y juntas lo vamos a lograr, ya que hay un equipo que está trabajando lo que serán ‘Las Gemelas Ramos’ en los Estados Unidos”, señalaron en una entrevista con el diario La República.

