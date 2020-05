Bueno volviendo al tema importante y por el cual estamos aquí, una de las chicas que compró la agenda y la cual me comentó que JAMÁS recibió alguna, nunca recibió el dinero de vuelta. Ya pues Naty, no te hagas la loca porque para ti 70 Lucas no son nada pero para los demás, si. pic.twitter.com/K4FoA0mSdT