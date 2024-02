Atrás quedaron los días donde una relación de pareja estable y a largo plazo era el máximo ideal. En pleno 2024, luego de sobrevivir una pandemia que vio morir de amor a millones de corazones, pasamos a vivir en una era donde los romances efímeros y las relaciones superficiales son el nuevo pan de cada día. A propósito de San Valentín, te explicamos todo lo que debes saber del famoso ‘good time’, una tendencia que se ha viralizado en las últimas semanas a raíz de los controversiales romances del cantante Christian Dominguez.

¿Qué es el ‘good time’?

En su definición más formal, un ‘good time’ es un periodo de tiempo en el que se disfruta de la compañía de otra persona. Pasar un ‘buen momento’ juntos. En la vida real, su connotación se ciñe más al ámbito sexual. De acuerdo a la psicóloga y terapeuta de parejas Massiel Martel, se refiere a compartir una afinidad física, sexual, con una persona sin que implique un compromiso emocional . La máxima evolución a la superficialidad del conocido ‘amigos con derechos’ pues no hay ninguna profundidad emocional y mucho menos compromiso. “Está centrado en el disfrute del momento. Incluso es mucho más ligero que ser amigos con derechos porque en esta relación ni siquiera hay una amistad. Es simplemente tener un momento de encuentro físico con otra persona”, explica la experta.

Así, el famoso ‘good time’ al que se refería Mary Moncada para explicar su corto pero controversial encuentro con Christian Dominguez se trataría de un momento de placer sin ningún vínculo sentimental de por medio. Un caso que -aunque no parezca- no es la excepción a la regla, pues cada vez más gente prefiere las relaciones superficiales que aventurarse a buscar una relación seria. Una tendencia que se ve reforzada por la facilidad con la que ahora podemos conectar con los demás. Hace 20 años, había que socializar en una fiesta, un bar, un centro de estudios o cualquier lugar público para conocer a alguien. Ahora, con las redes sociales, se puede conectar con cualquier persona en cualquier lugar, a cualquier hora y a una velocidad récord. Así, la sociedad ve con buenos ojos y aplaude esta creciente cultura de la inmediatez que está conquistando a pasos agigantados el campo del amor y las relaciones.

(Foto: Freepik)

¿Para quiénes es el ‘good time’?

Ahora bien, que sea una tendencia, no quiere decir que cualquiera esté apto para disfrutar de un ‘good time’ sin lastimar al otro ni salir lastimado en el camino. Todo dependerá de diversos factores. Además de las creencias de cada uno, la personalidad es determinante. Según cuenta la terapeuta de parejas, hay personas que buscan llenar ciertas carencias emocionales con el deseo de querer conectar con otros que los hagan sentirse deseados, importantes. “Ellos son quienes muchas veces usan este ‘good time’ para poder tener esa satisfacción emocional de forma física. Satisfacer la necesidad de atención y de ser admirado por otra persona. Sin embargo, al mezclar esta área emocional con esta área física los puede dejar heridos”, revela.

Entonces, ¿Quiénes sí pueden disfrutar de un ‘good time’? En palabras de la experta, una persona que marca mucho su independencia, que sabe y puede diferenciar entre lo emocional y lo físico, que sabe claramente que no quiere una relación seria y que, además, tiene la capacidad de dejar las cosas claras al otro desde el principio. Así es, hasta para vivir un simple ‘good time’ necesitas tener responsabilidad afectiva .

Si bien hay culturas tradicionales donde se espera que una conexión de pareja termine en una familia con hijos y todo el paquete completo, lo cierto es que nuestra sociedad cada vez se va volviendo más liberal. En Lima, por ejemplo, los romances fugaces y superficiales son vistos con menos seriedad porque hacen énfasis en la búsqueda de la independencia, la libertad y el crecimiento personal. Una creencia que también tiene su lado negativo, pues se suele tergiversar con frecuencia. “En vez de ser independientes, se vuelven centrados en sí mismos. Sienten que van a restringir su libertad y no les van a permitir conseguir sus propios objetivos y deseos. Necesitan irse al otro extremo para sentirse libres, pero como hay una necesidad físico-emocional eligen el ‘good time’”, advierte la psicóloga para explicar esa necesidad de justificar el miedo al compromiso y a mostrarse vulnerables.

No todas las relaciones a corto plazo surgen por la necesidad de priorizar la independencia propia. Irónicamente, también puede ser todo lo contrario. Según cuenta la experta, muchos ‘good time’ vienen de la insatisfacción de poder entablar una relación amorosa. Esta actitud conformista suele llevar a muchos a distorsionar su sentido del amor y las relaciones y por ende, salir lastimado.

(Foto: Freepik)

Peligros del ‘good time’

Cuando este tipo de relaciones evolucionan, las cosas se complican. De acuerdo a la experta, un ‘good time’ no es malo al 100%, pero sí es un camino peligroso si lo que realmente deseamos es otro tipo de relación. Si no se cumplen con los requisitos mencionados hace unos párrafos, puede dejar secuelas en la persona que lo experimenta: expectativas no cumplidas y distorsión sobre cómo funcionan las relaciones . “A la larga podríamos pensar que así son, que son difíciles o dolorosas. Entonces, nos adaptamos a vivir en vinculaciones que no nos generan satisfacción y lo normalizamos”, explica. “No hay que adaptar las expectativas propias a las de la otra persona. Hay que tomarse la libertad de conocer personas en el camino que puedan tener una visión de vida similar”, recomienda.

Ahora bien, no todos los ‘good time’ tienen porqué terminar en la superficialidad. Existe la posibilidad de que este encuentro evolucione al terreno emocional. La única forma aceptable y saludable será cuando ambas partes estén de acuerdo en dar el nuevo paso. Si solo una empieza a demandar un vínculo emocional y la otra no, esto se entremezcla y puede acabar muy mal. Tan mal como los infames ‘casi algo’, difíciles de superar a pesar del paso del tiempo.

Recuerda, que hayan empezado a surgir emociones en medio del ‘good time’ no quiere decir que vaya a terminar en una relación amorosa. Que esa persona te llene de promesas y afirmaciones no es un indicador de que vaya a evolucionar; así que para no salir lastimada, lo principal es conversar para saber las expectativas claras del otro y ser congruente entre las cosas que se dicen y se hacen. “En la realidad, comunicar no es suficiente para ser afectivamente responsables, hay que ser congruentes. Si yo digo que no quiero una relación, no puedo mandar un mensaje y decir te extraño porque ahí es donde evolucionan a estas situationships o casi algo. Generas un mensaje negativo diciendo que no quieres un vínculo, pero uno positivo o afectivo diciendo que necesitas de su presencia porque te genera algo a nivel emocional. L a responsabilidad afectiva también es ser coherente con el mensaje y no confundir a la otra persona ”, revela la experta.

¿Sin ‘good time’ ni planes románticos para este San Valentín?

Si no tienes con quien pasar esta fecha, ya sea en el ámbito sexual o emocional, la especialista brinda algunos consejos sobre cómo evitar que esta fecha nos afecte negativamente si estamos solteros pero no queremos estarlo: