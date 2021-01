En el 2016, durante la final de la Champions League, Alicia Keys anunció que se sumaba al movimiento #NoMakeUp y que dejaría de usar maquillaje para siempre. ¿La razón? Buscaba derribar sus inseguridades y sentirse bella en su propia piel. Así: sin arreglos ni filtros.

La decisión asombró a todo Hollywood, además de la beauty community, pues la mayoría de mujeres- sobre todo si hablamos de celebridades de la talla de Keys- disfrutan de las bondades del maquillaje y algunas, lo ven como un arte y modo de expresión, en lugar de una barrera. No obstante, para ella, el maquillaje significaba cubrir su belleza, en lugar de resaltarla, así que no tenía caso seguir usándolo.

Recordemos que todo comenzó cuando estaba tomando las fotografías para su disco "Here" y su fotógrafa le quiso tomar una instantánea camino al gimnasio: sin maquillaje ni look previsto. En ese momento, se sintió insegura y supo que algo andaba mal.

“Yo me quedé en shock. Instantáneamente, me sentí nerviosa y un poco incómoda. Iba completamente a cara lavada. ¡Llevaba puesta la sudadera! Aquél era mi look de ‘tengo que darme prisa en llegar a la sesión para que me arreglen’”, dijo la cantante a medios de prensa días después. “¡Yo quería ser una mujer real, pero puede que aquello fuera demasiado real!”, continuó.

Así fue como Keys se sumó a la tendencia de no usar maquillaje y hoy, sigue cultivando ese estilo de vida, uno que le ha proporcionado comodidad y confianza en ella misma.

Entonces, ¿el mensaje detrás de todo esto es dejar el maquillaje atrás? En lo absoluto. Se trata de una reflexión más profunda que esa. Es sentirnos seguras y bonitas en nuestra propia piel, más allá de un labial rojo, una base perfecta o un buen rímel de pestañas. Seguras con nosotras mismas siempre: con o sin maquillaje de por medio.

