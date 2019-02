Game of Thrones: descubre la paleta de sombras inspirada en la serie

Urban Decay ha dado a conocer una de sus campañas más impresionantes, con la que parece que el maquillaje dramático se volverá a poner de moda. Se trata de la paleta de sombras 'For the Throne' (Por el trono), inspirada en las mujeres más poderosas del universo de la conocida serie Game of Thrones.

La serie tendrá fin en abril de este año con su octava y última temporada, y es exactamente en la misma fecha cuando la línea de maquillaje de Urban Decay verá la luz. Al parecer, la colección se dividirá en dos versiones: una paleta con tonos fríos como el turquesa, y otra con colores tostados.

"Urban Decay se ha asociado con HBO para crear la colección Urban Decay | Game of Thrones, inspirada en los lugares favoritos de UD en Westeros y las mujeres fuertes de los Siete Reinos" indicó la marca a la revista estadounidense Allure.



Urban Decay ya se encuentra compartiendo material promocional de esta colección en redes, como por ejemplo el video (que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones) en el que se observa a una modelo con maquillaje drámatico en tonos tierra, con el tema principal de Game of Thrones como música de fondo.