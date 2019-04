El maquillaje de Lucy Boynton ha vuelto ha sorprendernos

Lucy Boynton se ha convertido en una actriz de la que todos hablan, y no precisamente por sus interpretaciones, sino por su auténtico gusto por la moda y por sus impactantes looks de maquillaje, en los que parece no dejar de innovar.



Para la reciente gala Clash de Cartier, en París, Boynton se decantó por un voluminoso vestido de color lila, y no dejó de sorprender con un maquillaje de estilo arty que robó más de una mirada.



La encargada de configurar el estilo vintage de Lucy Boynton en esta oportunidad fue la maquilladora Alexis Day, quien compuso el efecto smokey eyes de color lila con un delineado superior de un tono más fuerte. Para complementar, uno de los sellos más reconocidos de la actriz, acentuar sus largas pestañas.

En cuanto al peinado, la actriz de Bohemian Rhapsody eligió llevar el rostro despejado con uno de los accesorios del momento, los ganchitos o pasadores a un lado de la cabeza.