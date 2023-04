Mirar la vida desde una perspectiva positiva no tiene nada de malo, sin embargo, puede volverse peligroso para nuestro bienestar y salud mental cuando transformamos el positivismo en una conducta tóxica. La tendencia a ocultar sentimientos incómodos o reprimir lo que sentimos en momentos de crisis nos hace más daño de lo que podemos imaginar. Es por eso que conversamos con Jocelyn Acuña, psicóloga y psicoterapeuta fundadora del Centro psicológico Psiconexión, quien nos explica más sobre este tema.

—¿Qué es la positividad tóxica?

La positividad tóxica es una corriente de pensamiento que promueve la generalización excesiva de estados y emociones positivas frente a diversas situaciones. Lo que genera es que las personas se centren únicamente en lo agradable y discriminen cualquier otra emoción que puedan experimentar. Este estado va más allá de ocultar emociones incómodas, pues además busca reprimirlas.

"Lo que genera la positividad tóxica es que las personas se centren únicamente en lo agradable y discriminen cualquier otra emoción que puedan experimentar"

—¿Este tipo de pensamiento puede originarse a partir del privilegio o una visión distorsionada de la realidad?

La positividad como tal, no está mal. Es posible que se vuelva un comportamiento tóxico cuando todo el foco de atención de una persona está en sentirse bien todo el tiempo y llegue a ignorar circunstancias que pueden resultar incómodas.

El origen de la positividad tóxica puede encontrarse en el hecho que las personas no saben cómo afrontar o cómo controlar emociones que duelen y que alteran su estado de ánimo. Entonces, al no saber como manejar esos episodios, sienten miedo y prefieren cambiar la visión realista de dolor por una actitud exageradamente positiva.

—Hablemos de las emociones, ¿es correcto definirlas como positivas y negativas?

Existe un gran debate sobre este tema, pues diferentes psicólogos de distintos periodos pueden tener enfoques variados. Personalmente, hice una especialidad en psicoterapia racional emotiva y allí no definimos las emociones como positivas o negativas, sino realmente como emociones.

Esto involucra que te permitas sentir esas emociones sin calificarlas. Por ejemplo, la tristeza no es negativa, es solo tristeza y es una emoción que la siente todo el mundo. Lo que sí es verdad es que puede ser molesta porque nos puede dar ganas de llorar o quitarnos el apetito, pero esto no quiere decir que por culpa de la tristeza no pueda lograr mis objetivos. Si me permito sentir la emoción voy a poder afrontarla, pero si la veo como algo negativo me voy a estancar en eso, probablemente obligándome a mí misma a cambiarla por un sentimiento de alegría.

Siendo realistas, ante situaciones adversas es imposible estar alegre y si en esos casos me exijo estar alegre, no lo voy a lograr, y peor aún, me voy a escapar de lo que es real.

—¿Cómo procesar los mensajes de figuras públicas o influencers que seguimos y nos incitan a sobregeneralizar un estado de alegría y optimismo todo el tiempo?

Definitivamente, lo que vemos en redes no siempre es parte de la realidad. También es importante entender que hoy en día ser influencer es un trabajo, muchas de estas figuras públicas prefieren proyectar una apariencia alegre y optimista antes que mostrar melancolía y tristeza. Entendiendo el contenido de los influencers como un trabajo, nos puede ayudar a procesar mejor sus mensajes. Por ejemplo, si me siento frustrada porque el polo que me compré no me queda igual que al influencer que sigo, está bien. Primero, debes validar tus emociones y aceptarlas como algo cotidiano. Luego, puedes buscar apoyo en personas de confianza, teniendo en cuenta que las figuras públicas o creadores de contenido no son cercanos a ti por lo que no es muy acertado buscar en ellos soporte. Tu familia o amigos cercanos serán los indicados para buscar ayuda.

Para procesar mejor los mensajes en redes sociales, es indispensable que identifiques bien tus emociones sin evitarlas. Por ejemplo, si ver alguna foto o video de un influencer demasiado optimista te provoca querer evitarlo, primero identifica qué es lo que sientes. Así podrás alejarte de cierta sobreestimulación de redes sociales que no te ayuda, o darte cuenta que debes limitar el tiempo que pasas en estas plataformas.

Comportamientos que nos deben alarmar sobre la positividad tóxica

1. Pretender que todo lo que realizamos sea perfecto

La perfección puede traer consecuencias muy negativas si la aplicamos en cada aspecto de nuestra vida.

2. Ocultar las emociones que sentimos ante una situación compleja

Si estamos atravesando un experiencia difícil en nuestra pero tratamos de minimizarla o evitarla por completo, lo que estamos haciendo es enmascarar lo que estamos viviendo cuando lo más saludable sería afrontar la situación real con el dolor que merece.

3. No validar el sufrimiento de otras personas

Si alguien se nos acerca y nos cuenta que se siente mal y nosotros simplemente le decimos “no te sientas así”, lo que estamos haciendo es evitar la emoción e invalidando lo que esta persona puede estar sintiendo.