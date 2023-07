Los futbolistas y las marcas de lujo siempre han sido una dupla fantástica y hasta a veces escandalosa para el mundo de la moda. Futbolistas de renombre mundial como David Beckham, Cristiano Ronaldo y muchos más han demostrado su estilo y poder adquisitivo a través de llamativos y costosos looks. El furor por el lujo también contagió a estrellas del fútbol peruano, quienes no dudan en aventurarse en el terreno de la moda. A este grupo pertenece Jefferson Farfán, cuyo último look se ha vuelto viral en redes gracias al lujo que exuda de pies a cabeza.

A través de una publicación en Instagram, el popular “Foquita” Farfán nuevamente ha hecho gala de su gusto por las marcas de moda de lujo. “Pensando bonito, se vive agradable”, fue la frase con la que acompañó su lookazo urbano valorizado en un poco más de 24 mil dólares y dominado por una paleta cromática neutra en negro, blanco y gris con tonos marrones en contraste.

El viral look superó los 27 mil Me Gusta en tan sólo un día. (Foto: IG @jefferson_farfan_oficial)

El famoso atuendo que le valió el elogio de otros personajes conocidos en la farándula peruana tuvo como protagonista a una camiseta oversized ploma con el logo BB de la firma Balenciaga. Una prenda con un valor aproximado de 659 dólares y que prácticamente se agotó en casi todos los puntos de venta en línea.

Precio aproximado de la camiseta en lyst.com. (Fotos: IG @jefferson_farfan_oficial, lyst.com)

A tono con la camiseta, Farfán apostó por unos pantalones de básquetbol negros de estilo tearaway (con abertura y botonadura) noventero de Nike. Una prenda con un valor aproximado de 110 dólares .

Precio aproximado del pantalón en nike.com. (Fotos: IG @jefferson_farfan_oficial, Nike)

En cuanto al calzado, en línea con el estilo urbano/deportivo del outfit, el ex jugador de la selección nacional lució las zapatillas Zoom Vomero 5 de Nike. Un diseño de lo más retro gracias a su rica combinación de capas de texturas como gamuza sintética y detalles plásticos que terminan por hacer de este calzado uno de los favoritos de la temporada. El valor aproximado de un par de este modelo es de 160 dólares .

Precio aproximado de las zapatillas en nike.com. (Fotos: IG @jefferson_farfan_oficial, Nike)

Al entrar al terreno de los complementos, el medidor de lujo se dispara. El pequeño y aparentemente sencillo bolso de mano negro que lleva es el famoso Pochette To-Go de Louis Vuitton confeccionado en piel de becerro con el característico estampado Monogram en tono plateado. Una pieza sencilla y práctica (la favorita de los amantes de la moda de lujo para viajar) cuyo valor aproximado es 860 euros, lo que equivale a 953 dólares.

Como la cereza de un costoso y lujoso pastel, el toque final de elegancia lo da el brillante reloj que lleva en la muñeca izquierda: de la línea Datejust de Rolex, pareciera tratarse del modelo Datejust 36 compuesto por un brazalete de acero y oro amarillo con detalles de diamantes incrustados y personalizado con números arábigos. ¿Su precio? De infarto: un aproximado de 22 950 dólares .

Dejando de lado la gorra negra y los sencillos colgantes plateados, el look total de Jefferson Farfán podría rondar los 25 mil dólares. Una increíble suma que se convierte en una raya más al tigre de los lujosos looks que el ex futbolista lleva mostrando desde hace un tiempo.

dd