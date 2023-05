Los dolores musculares o también denominados mialgias pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo, así como pueden involucrar los ligamentos, los tendones y las fascias, es decir, los tejidos blandos que conectan los músculos, huesos y órganos. Básicamente, el dolor muscular puede producirse durante el ejercicio o inmediatamente después, postejercicio (24-48 horas) y en reposo. Si bien esta inflamación es de carácter benigno y autolimitado, depende de la gravedad de la condición para ser tratado, pues se suele abordar con antiinflamatorios tópicos y analgésicos por vía oral, explica Eva Ramos en una publicación de la revista española Farmacia profesional.

Sin embargo, como bien sabemos ciertos alimentos poseen propiedades muy beneficiosas para nuestra salud, además al ser elementos que ingresan a nuestro cuerpo, sin duda generan un impacto significativo en nuestro organismo. Por consiguiente, como destaca María T. López, farmacéutica, técnica en nutrición y dietética en el portal Saber Vivir, también hay alimentos que incrementan la inflamación y agravan el dolor, como los azúcares, las harinas refinadas, las grasas saturadas y trans, razón por la que es importante reducir o evitar su ingesta.

¿Qué alimentos ayudan a aliviar el dolor muscular?

Desde luego, una dieta equilibrada y saludable es la mejora aliada de nuestra salud, especialmente, cuando tenemos que afrontar algún tipo de dolor, pues sus ingredientes con múltiples propiedades actúan de una manera sorprendente en nuestro organismo, ya que son ricos en proteínas y contienen una gran cantidad de aminoácidos para aplacar las molestias.

Kion

Además, de sus propiedades digestivas, esta raíz nativa de Asia es un poderoso antiinflamatorio que ayuda a disminuir la hinchazón de las articulaciones y los músculos, así como el dolor de cabeza. Este se puede emplear directamente en las comidas o igualmente, se recomienda tomar una infusión a diario, señala la nutricionista Fátima Branco al medio la Vanguardia.

Piña

Es un potente antiinflamatorio, gracias a su alto contenido de bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas e inhibe las prostaglandinas, las cuales son causantes de la inflamación, contribuyendo así a la buena salud de los músculos, puesto que se encarga de aliviar dolores, como los esguinces, torceduras y hasta dolor causado por la artritis reumatoide, expresa López.

Cereza

Como refiere la técnica en nutrición y dietética, su color rojo se debe a las antocianinas, las cuales son un tipo de flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que ayudan a mantener los músculos en buen estado. Se recomienda tomar juego de cereza para ayudar a reducir el dolor de la artrosis, así como combatir el dolor muscular tras realizar actividad física.

Café

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Georgia publicado en la revista Journal of Pain, la ingesta de café antes de realizar ejercicio favorece a la disminución de los dolores musculares. Según demuestran en la investigación, la cafeína puede bloquear una sustancia llamada adenosina, la cual se libera como parte de la respuesta inflamatoria del músculo. Por su parte, Branco indica que no debemos pasarnos de los tres cafés al día, pues hasta dicha cantidad puede ser una bebida muy beneficiosa.

Huevo

El huevo es un alimento de gran valor biológico, gracias a las proteínas que constituyen su composición, que además ayudan a mantener la masa muscular, la cual se va debilitando con la edad, es decir, es excelente para mantener una buena salud muscular, así como ayuda a prevenir futuras molestias, precisa la nutricionista.

No cabe duda que, la alimentación es un pilar fundamental para garantizar una buena salud; no obstante, si bien existen estos y otros productos que podemos consumir para minimizar los dolores musculares, si una molestia persiste, es recomendable no automedicarse, sino acudir a un médico, quien realizará una evaluación más minuciosa y podrá determinar el tratamiento más adecuado para cada caso.

¡Comparte energía positiva! ¡Únete a la comunidad Bienestar en Discord y descubre un lugar lleno de apoyo y motivación! Conecta con personas interesadas en la salud mental y física en un mismo espacio. Unirse es súper fácil. Hazlo a través del siguiente enlace.