Macla Villamonte es una creadora de contenido y seguidora de la corriente ‘Body neutrality’, quien tras una ruptura amorosa, comenzó a conocerse, descubrirse y quererse. Desde ese momento hasta la actualidad trabaja para mantener sus 4 pilares personales en armonía: Salud mental, emocional, física y espiritual. En la siguiente entrevista nos cuenta lo que a ella le funcionó para tener mayor amor propio y lo que la ayudó para llegar al bienestar personal.

—¿Qué te motivó a empezar con el contenido del “Body neutrality”?

El “Body neutrality” se basa en no darle un valor o peso a un estereotipo de cuerpo, en vez de ello no se le toma relevancia a la forma de ver el físico. Comencé con este tipo de corriente a raíz de que terminé una relación de cuatro años y ahí me di cuenta que no sabía quién era, no tenía idea de cuáles eran mis creencias ni mis valores, porque durante tanto tiempo había caminado a su lado. Por ello, lo que me ayudó a atravesar este proceso es descubrir quién era yo sin él, quería verme al espejo y decir “Ella es Macla Villamonte”.

Desde ahí me dio “sed de aprendizaje”, porque comencé tener obsesión por conocer todo de mí, desde cómo funciona mi cuerpo a cómo funciona mi mente, qué me produce serotonina, etc. Comencé a cuestionarme cuáles eran los tipos de corrientes que existían, porque antes de mostrarle a la gente y comenzar a crear contenido, tenía que informarme.

—¿Cuáles consideras que son los pilares para llegar al bienestar personal?

El bienestar personal se da como en varios niveles: cuerpo, alma, corazón y mente. Cada vez hay más conciencia de que el físico no es el más importante, entre ellos se encuentra:

Bienestar físico: No involucra solamente hacer ejercicio, sino tener una buena relación con mi cuerpo y con la alimentación.

Bienestar mental: Trabajar en todas esas cosas que siento que me pueden hacer mejor persona, debemos darle el mismo peso a un episodio de ansiedad que a un esguince de tobillo.

Bienestar emocional: Cómo estoy emocionalmente con las personas, si es que estoy teniendo buenas relaciones con los otros, si es que mis emociones son las correctas o no. Ser consciente de todas las cosas que tengo que trabajar para mi bienestar mental.

Bienestar espiritual: Cómo puedo trabajar mi alma y espíritu, qué hago para cuidar mis energías.

Todos los cuerpos son cuerpos

—¿Qué opinas sobre el estereotipo de “cuerpo perfecto” que se ha impuesto en la sociedad y en las redes sociales?

Creo que no hay cuerpo perfecto ni cuerpo imperfecto, cuerpo es cuerpo. En la corriente que sigo, no se le da peso al físico, pero es un poco difícil también, porque la sociedad nos ha llevado hacia otro lado totalmente contrario. Hay corrientes que mencionan que debes amar a tu cuerpo, pero se le da demasiada relevancia, pero no es nada más que una carcasa temporal que nos permite caminar, hacer las cosas que quieremos. Intento no darle tanta importancia al físico en general ni para bien ni para mal simplemente mi cuerpo es como es, pero evidentemente lo tengo que cuidar, porque es parte de los pilares del bienestar, esa es mi parte física, pero también soy mi mente, soy mis emociones, soy mis acciones, pero este “cuerpo” no me debe definir.

Mucha gente ha comenzado a opinar sobre la inclusión de diversas tallas a las marcas, pero todos los cuerpos son reales, las chicas que son delgadas, gorditas o incluso los cuerpos de las chicas de Victoria’s secret, tal vez esos cuerpos son atípicos, pero siguen siendo reales.

—¿Cómo podemos tratar de querernos más con todos los estereotipos de cuerpo perfecto que existen?

Considero que hay que hacer un trabajo bien grande en general. La clave es el autoconocimiento, para ver cuando son los puntos que más nos están afectando, ya que cada persona tiene algo que no le gusta de ella misma o que ha sufrido.

Para poder trabajar en nosotros primero tenemos que cuestionarnos e identificarnos:

¿Quién soy yo?

¿Cuáles son las cosas que he vivido?

¿Qué cosas he aprendido en mi casa?

¿Me siento cómoda con lo que estoy haciendo?

No podremos dar una solución a un problema que no sabes exactamente cuál es o qué es para ahí ya poder ver bien cuáles son nuestros puntos de mejora. En el camino podemos conocer las cosas que nos hacen sentir bien y nos gustan, para cada uno se ve distinto. Para eso sirve el autoconocimiento, para saber qué acciones y qué herramientas vamos a necesitar para poder sentirnos mejor, para poder trabajarnos mejor.

Otra recomendación es cuidar nuestros vínculos, es decir, con quienes nos relacionamos y quienes están cerca de nosotros, ¿de qué nos sirve hacer todo este trabajo interno si es que luego vamos a juntarnos con gente que tal vez nos va a tirar para abajo en vez de tirarnos para arriba?

Finalmente, debemos cuidar nuestro diálogo interno y externo con nosotras mismas, es decir, hablarnos bonito y hablarle bonito a las otras personas. El ladrón piensa que todos son de su condición, entonces, si yo vivo hablando del cuerpo de otras personas y vivo hablando mal de otras personas, voy a sentir que la gente está diciendo lo mismo de mí. Voy a sentir que la gente también me está juzgando por mi cuerpo, voy a sentir que la gente también me está juzgando por mis errores.

Macla Villamonte nos cuenta qué le funcionó para tener más amor propio. Foto: Difusión / Macla Villamonte.

—Desde tu perspectiva de creadora de contenido e influencer ¿cómo haces para ayudar a los demás a tener mayor autoconfianza?

Compartir mi historia. La gente aprende mucho a través de historias, además que he sido total y completamente transparente con mi proceso y he invitado a la gente a que pueda buscar sus propias herramientas. Puede que no le funcione a todo el mundo lo que me pasó a mí, pero a través de mi historia, la gente se puede cuestionar de la suya.

Quiero ir siempre varios pasitos más allá e invitar a la gente siempre a que se cuestione. En vez de decirte “ámate tal y como eres”, mi contenido va a cuestionarte ¿por qué no te estás amando? Es decir, si es que estás haciendo algún problema, hazte las preguntas necesarias para poder resolver ese problema.

Aceptación y amor propio

—¿Qué es el amor propio?

El amor propio es la aceptación de quién soy yo a todo nivel, no solamente como a nivel físico, sino a todo nivel, no solamente aceptarlo, sino que también quererlo y darle “mimitos” a quien soy.

—¿De qué manera influye el amor propio en las relaciones interpersonales?

Básicamente, no puedes amar a otra persona si no te amas a ti. Hay una frase muy común que siempre se dice en las relaciones: “Ojalá llegue mi media naranja”, para mí no existen las medias naranjas, para mí yo soy una naranja completa. Somos personas y seres completos, no tiene que venir nadie a completarte ni a demostrarte la forma en la que tienes que ser amado. Por ello, es importante amarse primero para saber cómo es que no me gusta cómo me amen, porque sino podríamos caer en dependencia emocional y ahí empezamos a recibir migajas de amor de otros.

—¿Que haces actualmente para tener tus 4 pilares del bienestar en armonía?

Aprendí a tener mi cajita de herramientas para cada una. En el caso del aspecto físico, me di cuenta que había un deporte que es el cycling que me encanta, entonces no hago deporte si es que no es ese. Gracias al autoconocimiento, me di cuenta que existía este deporte que me encanta, porque odio ir al gimnasio. En el lado emocional, cuido mucho con quién me relaciono. Entendí que soy una persona altamente sensible, las cuales son personas que el hemisferio izquierdo de su cerebro está un poco más desarrollado que el resto. Aprendí cómo funcionaba mi cerebro.

Para el tema mental, mi herramienta es ir al psicólogo una vez cada dos semanas y sigo trabajando para mejorar mi bienestar mental. En el lado espiritual, me dedico a cuidar mi energía, cuidar mis espacios, investigar muchísimo acerca de mi mundo espiritual. He probado terapias energéticas, me he leído las cartas y todo, pero siento que las cosas no se basan solo en manifestar, sino que debemos trabajar en ellas, porque mi camino tampoco ha sido fácil.

—¿Actualmente asistes al psicólogo?

He tenido cuatro psicólogas en mi vida una fue cuando estaba en el colegio, era chiquita y me obligaron a ir. La segunda vez que fui fue por voluntad propia cuando estaba en la universidad. Tuve otra psióloga que tuve mientras estaba en mi relación pasada para tratar temas de autoaceptación corporal y la relación con mi cuerpo. Finalmente, cuando terminé con él me metí con la psicóloga con la que estoy hace casi un año.

Recomiendo 100% ir al psicólogo. Para mí el psicólogo es la mayor cajita de herramientas, ya que te enseñan cuáles son las que necesitas, te ayudan a analizar los problemas que tenemos y qué cosas hay que trabajar. Este te guía y te aconseja para poder trabajar en todo ello.

—¿Qué le dirías a aquellas personas que no se sienten cómodos consigo mismos para que puedan tener un balance entre los cuatro pilares del bienestar?

Las personas que no se sienten cómodas consigo mismas, tienen que trabajar en sí mismas, es un trabajo tuyo y de nadie más. Si es que le damos amor a otras personas, podemos también darnos ese amor a nosotros mismos. Como ese amor vive en mí, puedo saber a dónde lo dirijo y empezar a trabajar en dirigirlo a nosotros mismos. Es una chamba complicada, pero hay un antes y un después, y ese es el resultado de un trabajo duro.