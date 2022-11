El amor propio es una herramienta esencial para quererse a uno mismo, valorarse y saber qué quiere en su vida. Tiene muchas características como la autoestima, la cual se ajusta a las necesidades reales, morales y sociales que definen a las personas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Bienestar del Diario El Comercio conversó con el psicoterapeuta humanista y especialista en salud intercultural, Huberto Briceño, “Artesano de mentes”, quien nos explica un poco más sobre el amor propio y cómo adquirirlo para mantener una relación sana sin violencia.

“El amor propio significa primero que me conozco, no es posible querer algo que no se conoce. Conocerse es verse objetivamente, reconocer lo bueno, lo malo, lo luminoso y la oscuridad propia. Amarte empieza por mirarte sin pena ni gloria, tal y como eres”, explica el especialista.

Así como existe el amor propio, hay personas que no lo tienen presente. Según Briceño debemos aprender a comprendernos en los momentos más difíciles, ya que si no hay autoestima ni amor propio podemos llegar a maltratarnos y obligarnos a hacer cosas que no queremos, como es el caso de la dependencia emocional.

El amor propio en las relaciones de pareja

Como ya se mencionó, conocerse a uno mismo es la mejor forma de comenzar a tener amor propio, pero en las relaciones muchas veces buscamos hacer que la otra persona se sienta cómoda, por ello olvidamos lo que queremos para nosotros. Seguramente haz escuchado la frase “Si no me quiero a mi mismo, no puedo querer a alguien más”.

“Amar a otro es muy difícil si antes no he sabido quererme a mí mismo. Esto deriva en relaciones tormentosas, donde el maltrato o la sumisión marcan la pauta. Desprendernos de eso es difícil, porque hay un vacío en nosotros, creemos que si nos soltamos ese vacío nos destruirá, pero no, ese vacío pide ser explorado, cultivado, para sentirnos autenticamente llenos”, agrega.

¿Cómo mejorar nuestro amor propio?

El especialista resalta que siempre debemos luchar por una sociedad donde ser mujer no signifique ser juzgada, y más bien, signifique libertad para autorrealizarse, sin peligros de ser violentada. Para ello, tener un amor propio será un aspecto sumamente significativo siguiendo los siguientes pasos: