Es fácil pensar que tenemos que cambiar los problemas por oportunidades, pero es complicado aplicarlo. Todos los días de nuestra vida estamos involucrados emocionalmente en situaciones que nos resultan complicadas de asumir y para poder superarlo hay que analizar desde diferentes perspectivas los problemas para luego “hallar la luz al final del túnel”.

¿Cómo transformar los problemas en oportunidades?

Para solucionar y ver nuestros problemas desde otra perspectiva sigue este paso a paso:

Detecta el problema: Muchas veces cuando tenemos un problema, no tenemos claro de qué se trata. Los problemas pueden ser confusos y complejos. Nuestros mecanismos de defensa esconden la verdadera fuente del conflicto. Por ello, es esencial determinar lo que necesitamos solucionar. Ser curioso: Cuando hacemos las cosas con una mala energía los problemas incrementan. En cambio, cuando las miramos con curiosidad puede abrirse ante nosotros una perspectiva completamente nueva que nos conduzca a la solución. Cambia la perspectiva: Eso significa dejar de ver los problemas como meros obstáculos en el camino y comenzar a considerarlos como ocasiones para el cambio. Es difícil, pero es un cambio que vale la pena probar. Significa ser conscientes de que toda situación siempre tiene dos lados, aunque en un primer momento no seamos capaces de ver el lado más positivo. Superar el inmovilismo buscando soluciones: Es importante intentar abrir nuestra mente y asumir el problema. Podemos preguntarnos, por ejemplo: ¿cómo lo resolvería un amigo? O podemos hacer una tormenta de ideas para encontrar soluciones originales y novedosas.

Cuando intentamos resolver nuestros problemas siempre hay que hacerlo teniendo en cuenta que no hay soluciones correctas o incorrectas, depende mucho de la que nos ayude a resolverlo. Las personas funcionamos de manera diferente, es decir, puede que haya una solución que le funcione a alguien, pero a otro no. Es importante que no nos paralicemos buscando la solución perfecta porque es probable que jamás la encontremos. Es cuestión de ponerla en práctica e ir ajustándola a lo largo del camino.