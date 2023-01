En el mundo existen diferentes maneras de decirle a las otras personas que los queremos, pero el abrazo es universal y significativo, ya que nos da seguridad y hace que el cuerpo entre en calma y bienestar. En el Día Internacional del Abrazo, Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, conversó con Bienestar del Diario El Comercio sobre los beneficios de dar un abrazo a las personas que queremos.

“Abrazar segrega muchas hormonas en nuestro cuerpo, como la serotonina o la oxitocina. Tiene como sentido dar seguridad, acoger a la persona, darle ese espacio donde el cuerpo puede entrar en calma, en desasosiego, en bienestar”, explica Galli.

Sin embargo, a algunas personas no les agradan los abrazos, porque, según la especialista, de niños no han recibido muchos y no están acostumbrados.

“En el caso de los niños, cuando se les ve intranquilos o incoherentes, hay que abrazarlos, porque les hace bien saber que siempre habrá una protección. En los adultos y las personas mayores, aunque renieguen, hay que abrazarlos, porque mejora su sistema inmunológico; si es que no les gustan, se pueden optar por otras maneras, ya sea besos o caricias sostenidas en la piel”, comenta.

5 beneficios que tiene abrazar a los que queremos

Antonella Galli menciona algunos beneficios para la salud abrazar a alguien que queremos:

Se activan varias hormonas: Cuando abrazamos a alguien, la oxitocina está presente y es la que hace que baje el estrés, debido a que baja la hormona de cortisol, la que mide el estrés y también se activa la dopamina, la que nos da la sensación de bienestar y energía, y finalmente, la serotonina, la que nos hace sentir de buen humor. Ayuda al sistema inmunológico: Los estudios demuestran que las personas que reciben más abrazos tienen un mejor sistema inmunológico. Ayuda a bajar el ritmo cardiaco: Los abrazos sostenidos bajan la presión arterial, el ritmo cardíaco, sobre todo en las personas que sufren de ataques de pánico. Da seguridad: El abrazo está relacionado con esta sensación contraria al peligro, cuando hay peligro, el sistema nervioso está activado, pero con un abrazo estamos llevándonos a una situación de protección. Cubre nuestras necesidades afectivas: Las personas naturalmente necesitamos de afecto y los abrazos con personas que queremos nos ayudan a cubrir esa necesidad de cariño.