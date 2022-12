Con motivo del mes del Cáncer de Mama, el radio oncólogo, Yan Carlos Vargas conversó con Bienestar del Diario El Comercio y nos cuenta todo sobre los tipos de este cáncer, los mitos en torno a esta enfermedad y cómo prevenirla.

En la gran mayoría de casos, este cáncer es silencioso, pues no se puede detectar sin un tumor palpable o visible en una ecografía o mamografía. Para ser palpable debe medir al menos dos centímetros.

“El inicio del cáncer de mama se produce con la entrada de una sustancia cancerígena. Esa célula que se contagia se duplica, luego se multiplica por cuatro, luego ocho y así sucesivamente. Cuando el cáncer ya es palpable o más visible entre los exámenes médicos es porque ha pasado un promedio de 2 a 5 años desde que inició y eso es lo que lo hace silencioso”, asegura el experto.

Recuerda hacerte siempre el autoexamen de mama. Si sientes algún bulto, hundimiento o característica anormal en tus pechos, acude a un especialista.

Tipos de cáncer de mama

Existen cuatro tipo de cáncer de mama, según el experto, los cuales son los más comunes y recurrentes.

Luminal A y B: Estos son los más lentos y están relacionados a la formación hormonal. Mientras más exposición de hormonas tenga el paciente, más rápido avanzará el cáncer.

Estos son los más lentos y están relacionados a la formación hormonal. Mientras más exposición de hormonas tenga el paciente, más rápido avanzará el cáncer. Triple negativo: Este cáncer es el más rápido. Está asociado a los carcinógenos y y lamentablemente no tiene una respuesta del tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

Este cáncer es el más rápido. Está asociado a los carcinógenos y y lamentablemente no tiene una respuesta del tratamiento de quimioterapia o radioterapia. HER2 positivo: Estos cánceres tienden a crecer y propagarse más rápido que otros tipos de cáncer de seno, pero responden al tratamiento con medicamentos que tienen como blanco a la proteína HER2.

Etapas del cáncer de mama

El doctor Vargas clasifica las fases del cáncer en etapas y estadios porque sirven de pronóstico para establecer cuánto va a vivir el paciente. “Una vez que ya sabemos en qué estadio clínico está la paciente nosotros vamos a indicar el tratamiento. Lo ideal es encontrar al paciente en un estadio temprano”, comenta.

Primera etapa: Es el cáncer más temprano que podemos encontrar, llamado In Situ, el cual significa que las células neoplásicas no han salido aún del lugar donde se originaron. Están encapsuladas y han formado un tumorcito esférico.

Es el cáncer más temprano que podemos encontrar, llamado el cual significa que las células neoplásicas no han salido aún del lugar donde se originaron. Están encapsuladas y han formado un tumorcito esférico. Segunda etapa: Cuando pasa a esta etapa es un cáncer infiltrante y esta segunda pasa a ser parte de cuatro etapas que son las más conocidas.

Cuando pasa a esta etapa es un y esta segunda pasa a ser parte de cuatro etapas que son las más conocidas. Etapa 1 y 2: La meta del tratamiento es quirúrgico, cirugía de conservación de mama y se trata con radioterapia.

La meta del tratamiento es quirúrgico, cirugía de conservación de mama y se trata con radioterapia. Etapa 3: Es un cáncer difícil de curar, pero posible de controlar. Se utiliza primero quimioterapia y luego, si ha respondido bien a esta, pasa a radioterapia y va a cirugía.

Es un cáncer difícil de curar, pero posible de controlar. Se utiliza primero quimioterapia y luego, si ha respondido bien a esta, pasa a radioterapia y va a cirugía. Etapa 4: Es al que se le tiene más miedo. Antes se creía que si la paciente llegaba a esta etapa, ya estaba condenada, pero ahora ya no es así. Hay muchos avances en la ciencia y medicación para tratar al paciente y darl calidad de vida.

Si te detectan esta enfermedad, recuerda que es mejor atravesar este proceso acompañada de tus personas más queridas y mujeres que comparten tu experiencia. En ellas podrás encontrar calma y sabiduría.

Mitos del cáncer de mama

Muchas personas creen que conocen del cáncer de mama, pero aquí te presentamos los principales mitos:

1. Prevenir el cáncer de mama es hacerse una ecografía o mamografía cada año

Si bien son necesarios los controles anuales, tenemos que diferenciar la prevención del diagnóstico temprano. Hacerte un examen es diagnosticar el cáncer de forma temprana, prevenir es evitar los factores que te llevan a que se produzca ese cáncer.

2. El cáncer de mama es genético o hereditario

El cáncer de mama no es genético o hereditario y no tiene mutaciones. Actualmente, de cada 100 mujeres con cáncer de mama, 95 no tienen ningún componente genético y solamente en 5 mujeres es genético y el 2% de ellos tienen mutaciones. Se crea porque uno se expone a diversos factores de riesgo.

3. Solo el cigarro produce cáncer de mama

Si bien es cierto, el cigarro es un motivador para que se produzca cáncer de mama, ya que tiene que haber algún componente que ingresa al cuerpo y daña algunas células. Sin embargo, actualmente hay exposición de las mujeres a una enorme cantidad de estos agentes carcinógenos.

Uno de ellos es, por ejemplo, el alcohol. Al momento de ingerirlo, este se convierte en un acetaldehído, el cual es dañino. Lo mismo sucede con las frituras y comidas altas en grasas.

Prevención y cuidados

Vargas comenta que si es que las mujeres tuvieran una adecuada prevención, desaparecerían tres cánceres de mama de cada cinco mujeres y eso equivale al 70% de los casos.

“Solo debes alimentarse sanamente, evitar el alcohol y hacer ejercicio. Si realizas esas tres cosas, se reducen las probabilidades de contraer esta enfermedad”, finaliza.