Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a pesar de encontrarnos en otoño, se aproximan temperaturas por encima de los 30°C durante el mes de abril en Lima Metropolitana. Por ello, es fundamental tener en cuenta qué efectos puede generar este tiempo en nuestros cuerpos.

En esta ocasión, en Bienestar El Comercio, conversamos con el Dr. Luis del Águila, Subgerente de Bienestar de Pacífico Salud, quien nos compartió información valiosa sobre una alteración bastante común en temporadas como esta: los golpes de calor. “Es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, es decir, una temperatura mayor a 40°C. En estos casos, el cuerpo carece de la capacidad de reducir su temperatura de manera voluntaria”, estableció el especialista.

¿Cómo saber si estoy atravesando un golpe de calor?

Según el experto, existen ciertos síntomas que pueden permitirte saber si estás pasando por un golpe de calor. Primero, la señal más común es la temperatura elevada del paciente. También, el Dr. del Águila agregó que otros indicios pueden ser la alteración del estado mental, estado de confusión, sudoración excesiva, náuseas, vómitos, enrojecimiento de la piel, respiración veloz, pulso acelerado y dolores de cabeza.

Asimismo, el doctor hizo hincapié en que existen ciertas personas que pueden ser más proclives a pasar por esta situación. “Los golpes de calor son más comunes en niños pequeños, de 5 años a menos, y en adultos mayores”, agregó.

Es fundamental tomar las medidas necesarias de precaución si van a realizar actividad física bajo el sol

¿Qué precauciones puedo tomar?

En palabras del Subgerente, lo ideal es evitar exponerse a altas temperaturas. No obstante, hizo énfasis en el ámbito de la actividad física. Esto se debe a que el especialista recalcó que, si las temperaturas están muy elevadas, es mejor limitar el nivel de actividad física que uno realiza bajo el sol o expuesto al calor. Por ello, el doctor recomienda que, si desean realizar actividad física exhaustiva, es preferible evitar el mediodía, período en el que el calor es más intenso.

Así como existen precauciones, también hay consejos para no volverse a topar con un evento así. En primer lugar, como se mencionó previamente, se debe tener bastante precaución al realizar actividad física, sobre todo en ambientes abiertos donde entren los rayos solares. En esa línea, recomendó no utilizar ropa ajustada que no limite la ventilación de mi cuerpo.

En algunos casos, se cree que, para nivelar aquella temperatura, es favorable el uso del ventilador al dormir. A pesar de eso, el Dr. del Aguila no recomienda el uso de ventiladores. “Es normal sentir calor durante la noche y evidentemente el ventilador puede sonar como la mejor idea en ese momento, pero no lo es. Esto se debe a que la ventilación que genera puede generar ácaros, traer polen y agitar el polvos. Es mejor simplemente abrir la ventana ”, concluyó.