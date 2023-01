Llegó el verano, lo que significa que las actividades al aire libre serán más frecuentes, pues con días soleados a quién no le gusta disfrutar de un día en la playa, caminatas por el malecón o practicar algún deporte durante el día. Sin embargo, el cuidado de nuestra piel cobra mayor importancia durante estos meses de calor.

“Es importante darse cuenta que la exposición prolongada a la luz solar es perjudicial para nuestra salud, por lo cual debemos evitar fomentar el bronceado de la piel. Es fundamental tomar las medidas de prevención para evitar consecuencias negativas a largo plazo”, expresó Rafael Barreda, médico internista y gerente de Investigación de Pacífico Salud a Bienestar del Diario El Comercio.

El doctor Barreda explicó que durante los meses de verano la radiación ultravioleta aumenta y esta crea una serie de daños a nivel de las células de nuestra piel. La exposición prolongada a la luz solar puede generar desde quemaduras, fisuras u otro tipo de lesiones pigmentadas y la deshidratación hasta problemas mayores como el cáncer.

“El cáncer es la peor consecuencia, el más temido de todos es el melanoma maligno. El melanoma constituye alrededor del 2% de cáncer de piel y es responsable del 80% de mortalidad por cáncer de piel”, manifestó Barreda.

¿Qué medidas de prevención debemos tomar para el cuidado de nuestra piel?

Evita la exposición al sol. Una exposición prolongada al sol genera daños en nuestra piel, es recomendable limitar el tiempo bajo la luz solar.

Cubre tu piel. Haz uso de prendas que cubran tu piel de los rayos solares, usa gorros y lentes de sol con filtro de protección UV.

Bloqueador. El uso de bloqueador en todas las áreas expuestas es imprescindible, recuerda que este debe aplicarse 15 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarse cada dos horas.

¿Es posible tener un bronceado saludable?

En realidad, no. El bronceado saludable no existe. “Está demostrado que el color bronceado de la piel no implica una mejor estética, sino que se ha lesionado la piel. Los bronceados son consecuencias de una lesión de la piel, por eso es necesario el uso de bloqueadores solares”, afirmó el especialista.

Debes saber que los bloqueadores solares tienen diferentes niveles de factor de protección solar (SPF). Lo más recomendable es hacer uso de los bloqueadores con SPF a partir de 30, pues este protege alrededor del 96% de la radiación ultravioleta. En el caso de un bloqueador con SPF de 50, la protección es alrededor del 80% de la radiación ultravioleta.