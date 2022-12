Para muchas personas diciembre es un mes para realizar un balance de cómo les fue en el año y reflexionar sobre cuáles serán sus metas para los siguientes 12 meses. La psicóloga Antonella Galli, de la Clínica Ricardo Palma, explica que trazarse propósitos realistas para el año venidero es una costumbre muy positiva, ya que es una motivación para hacer algo importante por uno mismo y darnos la oportunidad de estar mejor.

Sin embargo, trazarse propósitos para un nuevo año no es algo sencillo. No basta con tener buenas intenciones, pues también se debe trabajar duro. “Se necesita constancia y compromiso para hacer cambios positivos en la vida”, refiere la especialista tras indicar que tampoco debemos desanimarnos si las cosas no salen como lo planeamos o no se alcanzan todas las metas trazadas.

“En la vida vamos afrontando obstáculos y a veces es necesario detenerse para luego retomar aquellos propósitos que nos hemos planteado. Si no lo conseguimos, es totalmente válido ponerse nuevas metas, redefinir estrategias y volver a empezar. Hay que ser persistentes”, señala.

Antes de trazarse objetivos es fundamental tomar en cuenta todos los aspectos relevantes de la vida. De esta manera, tus propósitos tendrán como objetivo mejorar su salud física, mental y emocional. Estos pasos te ayudarán a plantearlos: