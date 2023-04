Definitivamente, la salud es el pilar principal para todos los seres humanos, pues ¿qué sería de nuestra vida sin ella? Sin duda, sería más difícil y limitante, ya que es un aspecto fundamental para poder disfrutar de la vida y realizar nuestras actividades cotidianas de manera efectiva y satisfactoria. Lamentablemente, la falta de una buena salud puede afectar nuestra capacidad para trabajar, estudiar, cuidar de nuestra familia, participar en actividades sociales y disfrutar de nuestros pasatiempos y aficiones, así como puede repercutir negativamente en nuestras relaciones personales y emociones.

En efecto, la salud tanto física como mental es esencial para garantizar nuestro bienestar, razón por la cual, en 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud, con el objetivo de reconocerla como un derecho básico y universal. Además, se pretende fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente, en las poblaciones de escasos recursos.

La democratización de la salud

Como cada año, esta efeméride se celebra en torno a un tema, el cual refleja las principales necesidades o carencias en el área de la salud en nuestra sociedad, por ello el lema del 2023 es “Salud para todos”.

Sin lugar a duda, es una frase bastante potente, que logra calar en la mente de una población que exige mejores políticas en cuanto a salud pública, pues la escasez de recursos, la falta de insumos y medicamentos, la deficiente infraestructura, el déficit presupuestal y la inadecuada gestión por parte de las autoridades, son solo algunos de los principales problemas que tienen un impacto innegable en la salud mundial.

“La salud es un derecho y todos deberíamos tener las facilidades para recibir una adecuada atención médica. Lamentablemente, hay familias que no cuentan con seguros particulares y, si bien es cierto, existe el seguro social, muchas veces las personas no recurren, pues los largos periodos de espera y la falta de abastecimiento de medicamentos en las farmacias para tratar patologías no trasmisibles, como la diabetes, hipertensión y control de glucosa son un obstáculo”, expresó María José Seminario, médico de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio.

Sin embargo, como refirió la especialista, es fundamental que las personas no se desanimen y no le tengan miedo a la consulta médica, pues gracias a ella, se puede prevenir un sinfín de afecciones, es por esto que, no deben esperar a sentirse mal para pasar por una evaluación.

Asimismo, destacó la importancia del rol de los médicos y especialistas de la salud, pues son los responsables de brindar una atención de calidad, cuyo propósito y misión debe está enfocado en la promoción y prevención de la salud, es decir, trabajar siempre a favor del bienestar integral de los pacientes.

“Una vez que el paciente cruza nuestra puerta, ya sea por una dolencia física o emocional, tenemos que hacerlos sentir bien y ser compasivos con ellos, puesto que, finalmente estamos atendiendo a seres humanos que merecen toda nuestra dedicación y respeto. En definitiva, la esencia empática del profesional de salud nunca debe perderse, pues si las personas nos perciben como alguien agradable, se sentirán más motivados para acudir a consulta”.

Es muy importante el rol que cumplen los profesionales de salud, pues tienen un impacto significativo en la decisión de las personas para asumir el cuidado de su salud y acudir a consulta.

¿Cómo lograr una buena salud?

Evidentemente, la salud depende en gran parte de las medidas de autocuidado que cada uno de nosotros adoptemos, pues la prevención de futuras enfermedades está relacionada a las diversas decisiones que tomemos con respecto a nuestra salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió 12 consejos para gozar de buena salud:

Consejos de la OMS para lograr una buena salud Seguir una dieta saludable Mantenerse físicamente activo, a diario y cada uno a su manera Vacunarse No consumir tabaco en ninguna de sus formas Evitar el consumo de alcohol o reducirlo Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental Mantener una buena higiene No conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol Abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse casco al ir en bicicleta Mantener prácticas sexuales seguras Someterse a revisiones médicas periódicas Amamantar a los bebés, es lo mejor para ellos

Por su parte, la médica de la Clínica Ricardo Palma brindó algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta para garantizar una buena salud, incluyendo:

Ejercicio regular

Las pautas que se les brinden a las personas deben estar orientadas a las necesidades y capacidades de cada paciente, pues no se le puede exigir a un adulto mayor que haga ejercicio extremo, cuando tiene una disminución del tono muscular. Como comentó Seminario, lo importante es encontrar una actividad que nos agrade y nos motive a realizarla, generándose así un hábito. Como bien sabemos, el ejercicio físico ayuda a reducir riesgos en la salud, como enfermedades del corazón y posibles derrames cerebrales, siendo estas las principales causas de muerte. De igual manera, evita el desarrollo de diabetes tipo 2 y síntomas metabólicos, reduce la presión sanguínea y mejora los niveles de colesterol.

“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), nos recomiendan realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada. La idea no es obsesionarse con el deporte, sino realizarlo durante un periodo de 30 minutos, por tres días a la semana como mínimo, con el fin de sentirnos mejor y mantenernos activos”.

Calidad del sueño

La falta de sueño puede aumentar el riesgo de tener problemas de salud, como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, obesidad, alteraciones en la concentración y la memoria, cáncer, depresión, entre otras. Por esta razón, es sustancial cuidar la calidad del sueño, pues este le permite al organismo revitalizarse, renovarse y reponerse, ayudando así a fortalecer el sistema inmunológico. También previene los accidentes automovilísticos, los cuales muchas veces son causados por conductores somnolientos.

“Cuando dormimos bien, disminuyen nuestros niveles de estrés e incluso nos sentimos de mejor ánimo, por lo que nos desempeñamos mejor en los estudios y en el trabajo e igualmente, nos llevamos mejor con nuestro entorno”.

Si tomamos en cuenta las recomendaciones de los especialistas, es posible gozar de una buena salud tanto física como mental, lo que nos permitirá vivir de forma plena y satisfactoria.

Peso saludable

Desde luego, no es saludable tener sobrepeso, el cual es definido como un índice de masa corporal de 25, mientras que, la obesidad representa un IMC de 30 a más. Según Seminario, diversos estudios y publicaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso hasta alcanzar un cuadro de obesidad, puede haber una mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad. Por este motivo, es importante seguir una alimentación adecuada y balanceada acompañada de actividad física.

Mente sana

Últimamente, un tema bastante complicado de manejar puede ser el estrés y el cuidado de la salud mental. Sin embargo, hay puntos que podemos trabajar para lograr un mayor bienestar, tales como descansar correctamente, seguir una rutina a la hora de irnos a dormir, es decir, acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días, hacer ejercicio al aire libre, ya que nos ayuda a despejar la mente. Adicionalmente, es primordial una nutrición saludable, evitando en exceso los azúcares, el alcohol y la cafeína, dado que pueden agravar los problemas de salud mental, señaló.

“Lo ideal es que encontremos actividades que nos hagan sentir bien, ya sean solos o en compañía de otras personas o nuestras mascotas. También es sumamente importante entrenar nuestros pensamientos para enfocarnos en las cosas positivas de la vida, sosteniendo siempre un sentido de esperanza”.

Chequeo de salud

Una duda que suele surgir es: ¿cuándo es necesario una visita al médico? La especialista recomendó que, en el caso de las personas que no presentan antecedentes preexistentes, el chequeo médico completo puede ser anual, a partir de los 50 años; no obstante, si existe alguna patología dominante, incluso antes y con mayor frecuencia. Es un punto muy importante, puesto que hacer revisiones periódicas, como pruebas analíticas de toma de presión arterial o exploraciones ginecológicas oportunas pueden facilitar la prevención o detección precoz de alguna enfermedad.

