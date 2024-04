River Plate cruzó la penúltima fecha de la Copa de la Liga Argentina en el grupo de clasificados para los cuartos de final, gracias a un nuevo doblete de Miguel Borja, goleador colombiano.

En la Zona A, el Millonario sufrió en casa, pero se impuso a Rosario Central por 2-1 con los goles de Miguel Ángel Borja, máximo artillero del torneo con 12.

River quedó en el tercer puesto con 24 puntos, uno menos que Barracas Central, que venció por 3-2 a Instituto, y dos menos que el líder Argentinos Juniors, que el viernes igualó 0-0 con Vélez Sarsfield.

El cuarto lugar le corresponde a Talleres de Córdoba con 23 puntos, que empató 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza.

La cuarta plaza es para Independiente de Carlos Tevez, que el viernes ganó con lo justo a domicilio por 0-1 a Banfield.

La última jornada definirá los ocho clasificados a los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional, que el año pasado consagró a Rosario Central como campeón.

QUÉ PASA SI RIVER EMPATA O PIERDE

Según Gastón Edu, periodista de TyC Sports, estos son los escenarios para River y los demás integrantes del grupo A de la Copa de la Liga.

Si gana o empata en la última jornada, el Millonario logrará definitivamente su pase a la siguiente instancia. Solo quedaría eliminado si pierde y gana Vélez Sarsfield y no hay igualdad entre Independiente y Talleres.

Independiente puede clasificar si consigue la victoria y Talleres avanzará si vence o empata, siempre y cuando no gane Vélez. En tanto, el conjunto de Liniers no depende de sí mismo, ya que depende exclusivamente del triunfo. Si consigue imponerse necesita que no sume de a tres River o un empate entre el Rojo y la ‘T’. La salvación para El Fortín es que descuente cinco goles de diferencia o que Barracas caiga por goleada ante Argentinos Juniors.