Ni la lluvia evitó las emociones que se vivieron en el Parque de Asistencia de Camino del Inca. La jornada de trabajos fue especial en el Cusco ya que se rindió homenaje a la dama que compiten en esta carrera.

Al mediodía se presentaron ante la prensa seis participantes mujeres que vienen siendo protagonistas en Caminos del Inca. Carla Salvat, Yinelsi Gamero, Fabiola Medina, Thais Gutiérrez, Ruth Gutiérrez y Jenny Luz Huamaní hablaron en conferencia de prensa y agradecieron al público por el apoyo.

A Carla Salvat, la copiloto española de Eduardo Castro, todo esta aventura le está gustando y está disfrutando de sus primeros Caminos del Inca. “Es una carrera muy cercana y en lo enlaces, ves a todo mundo, sea aficionado o no. Eso fuera no se ve tanto. Afuera gente que va a los rallies es gente que le gusta los rallies, los coches, pero acá todo el mundo está para apoyar y eso emociona mucho”, no dice.

Junto a Eduardo Castro, Carla marcha tercera en la general a falta de completarse dos etapas. Es la primera vez que compite en Caminos del Inca y asegura que le está gustando mucho y ha sobrepasado bien la altura de los Andes peruanos.

(Foto: Itea Media)

Hay mucho entusiasmo en las competidoras y cada una tiene sus objetivos propios. Sin duda, una de las que más reacciones está generando es Fabiola Medina, quien este sábado espera llegar a su tierra, Ayaviri, en el tramo de Cusco a Puno.

“Esta es una prueba muy dura y hay que seguir adelante. Este sábado será muy emocional para mí porque paso por mi tierra, Ayaviri”, declaró a la prensa.

Casi entre lágrimas, Thais Gutiérrez saludó a la gente que lo apoya, en especial a su familia, mientras Yinelsi se motiva llegar a su tierra a Juliaca.

Y cerró la presentación Jenny Luz Huamaní, con un saludo “Saludo el empoderamiento e inclusión de la mujer en estos Camino del Inca y en estos deportes de competencia extrema. Estamos representando a la mujer peruana y pido unas palmas por ello”, sentenció.

--