Max EN VIVO, es el canal que transmitirá el partido de Barcelona vs. Mónaco en la Champions League para el suelo Mexicano. Cabe resaltar que TNT Sports también pasará la transmisión para plataformas como teléfono móvil, tablet, laptop o Smart TV. ¿Cómo ver en México, Barcelona vs Mónaco ONLINE? Tendrás que descargarte las apps de Max o TNT GO, crearte una cuenta, elegir un plan y pagar tu suscripción. Luego de esto, podrás ver el partido EN DIRECTO sin cortes.

ALINEACIONES, BARCELONA VS MÓNACO

: Ter Stegen; Balde, Íñigo Martínez, Cubarsí, Koundé; Pedri, Casadó; Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal; y Lewandowski. : Hansi Flick. AS Mónaco: Köhn; Caio Henrique, Salusi, Kehrer, Vanderson; Seghir, Zakaria; Golovin, Singo, Akliouche; y Embolo. DT: Adi Hütter.