Ver GP Qatar 2024 - F1 EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del Gram Premio de Qatar, penúltima jornada (fecha 23) del Campeonato de F1. Sigue aquí la transmisión ONLINE EN DIRECTO vía streaming y no te pierdas este evento. La carrera se celebrará este domingo 1 de diciembre en el circuito callejero internacional de Losail, desde la 11:00 AM hora peruana, que son las 1:00 PM de Argentina y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. Oscar Piastri (McLaren) ganó el sábado la carrera esprint, seguido por su compañero británico Lando Norris, un resultado valioso para la escudería británica. George Russell (Mercedes) saldrá desde la pole position tras una sanción a Max Verstappen (Red Bull).

