Las leyendas no se construyen desde la arrogancia de sus superpoderes, sino a partir de hazañas que nacen de sus momentos más humildes, en aquellos episodios donde la derrota parecía inevitable, pero desde el polvo emerge la grandeza. Como cuando Niki Lauda regresó tras su terrible accidente en Nürburgring en 1976; recuperándose de graves heridas, en solo seis semanas volvió a la pista para seguir peleando por el título. O aquel memorable Gran Premio de Brasil en 1991, cuando Ayrton Senna, con su monoplaza fallando mecánicamente, logró terminar la carrera y ganar con una sola marcha funcionando. Recordar esa celebración agotada de Senna, apenas con fuerzas para levantar el trofeo, causa escalofríos. El último fin de semana, Max Verstappen sumó un episodio de fuego a esta historia de combustible en la Fórmula 1.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Sao Paulo de manera épica. Llegaba golpeado, cargado de penalizaciones, con un monoplaza disminuido frente al rendimiento en ascenso de los McLaren y los Ferrari, y con una sequía de diez carreras sin ganar. Para un piloto que había sido indestructible en las últimas dos temporadas y que había dominado la categoría con su serie de victorias, muchos atribuyeron su éxito anterior solo a la superioridad de su vehículo. Ahora, sin las ventajas de antes, varios asumieron que sus buenos resultados eran solo cuestión de auto y nada más, el simple resultado de estar en el lugar correcto con el vehículo correcto. Algunos lo señalaron como un mortal cualquiera e incluso comenzaron a contar los días para que perdiera el liderato, mientras veían cómo Lando Norris se acercaba carrera tras carrera.

Partiendo desde la posición 17 en medio de una lluvia torrencial, Max superó a su rival del campeonato, que había largado primero. En Brasil, demostró que en las circunstancias más complicadas tiene mucho más que ofrecer. En un momento en que muchos veían en Lando Norris la esperanza de romper el status quo de los últimos años, Verstappen disipó cualquier amenaza que el británico había logrado construir en las últimas fechas. Aunque matemáticamente los puntos aún no le aseguran el título, con una ventaja de 62 unidades a falta de tres jornadas, la victoria de Max en Brasil fue tan contundente que hoy nadie duda de su dominio en la categoría.

Porque las leyendas no se miden solo por los triunfos alcanzados, sino por la forma en que resisten cuando el mundo parece en su contra. Y en ese diluvio en Sao Paulo, Verstappen no solo ganó una carrera: demostró que, como los grandes de la historia, es capaz de desafiar a la tormenta misma y emerger victorioso. En el polvo, en la lluvia o en el fuego, la grandeza no se cede, se conquista.