Juventus goleó 4-1 al Ferencváros por la tercera fecha de la Champions League con el doblete de Álvaro Morata, un tanto de Paulo Dybala y el autogol de Dvali. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Cristiano Ronaldo no se hizo presente en el marcador. A pesar del importante triunfo, Andrea Pirlo mostró su fastidio con el portugués.

En una entrevista con Sky Sports, Pirlo criticó el accionar de Cristiano Ronaldo con sus compañeros, pues durante los 90 minutos, el delantero buscó su gol y pecó de egoísta. “En la cancha tienen que tomar decisiones acertadas y adecuadas. En algunas ocasiones debieron pasarla mejor, y sobretodo de frente al arco”, explicó el técnico de la Juventus.

A pesar que Pirlo no mencionó directamente a Cristiano Ronaldo, el italiano agregó: “En general deben ser menos egoístas. La cuestión es cerrar el partido antes de que se nos compliquen”, enfatizó el italiano.

Más críticas al ‘Comandante’

Pirlo no fue el único que criticó la actitud de Cristiano, pues Fabio Capello también tuvo palabras para el portugués: “De cara a portería, con 0-1 en el marcador, no debe existir egoísmo. Hubo muchas jugadas que pudieron haber terminado mejor de lo que terminaron”, dijo durante la transmisión.

Sin embargo, quién no se guardó para Cristiano Ronaldo fue Pasquale Bruno, exfutbolista de la Juventus: “Cristiano es un ignorante. Lleva dos años en Italia y aún no ha aprendido a hablar nuestro idioma. Utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos”.

Cristiano Ronaldo volvió a tener minutos con la Juventus tras superar el coronavirus y el último fin de semana marcó un doblete al Spezia por la Serie A, pero ayer no pudo concretar la goleada de la ‘Vieja Señora' con su tanto.

