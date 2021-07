Brasil tiene la oportunidad de aumentar su hegemonía sobre Argentina este sábado cuando se enfrenten por la final de la Copa América 2021 en el Maracaná. Sin embargo, los locales no quieren que la ‘canarinha’ gane. En más de una oportunidad han mostrado su rechazo al equipo de Tite y esperan que la Albiceleste levante el trofeo. Algunos periodistas se animaron a explicar el fenómeno.

Julio Gomes, redactor en UOL Esporte, revela en su nota de opinión que no se considera hincha de la selección brasileña debido a que le es muy difícil “disociar al equipo de lo que es y representa la Confederación Brasileña de Fútbol”. “Me cuesta disociarla del secuestro político que se produjo de la camiseta”, explica.

Explica que prefiere que gane Argentina el partido por lo que significaría para Lionel Messi. “Es el mejor jugador que he visto, uno de los más grandes de la historia, y tiene la “necesidad” de ganar un título para que no haya una mancha injusta en su currículum”, agrega.

El demostrar estar en contra del gobierno de Jair Bolsonaro también es un factor importante. “Hay gente que animará a la selección brasileña por el simbolismo”, dice Gomes. “Tenemos un gobierno de negación que permite que su población muera en masa en la pandemia y que eligió organizar un torneo de fútbol en lugar de trabajar correctamente”.

Por su parte, Walter Casagrande Jr, reconocido comentarista de Globo Esporte, criticó duramente a Neymar y explicó que tiene similitudes con el presidente de Brasil. “Nunca lo he visto enojarse con toda la crisis que estamos atravesando”, inició.

“El problema para Neymar es apoyar a Argentina, luego se enoja, luego se cree patriota, luego se siente brasileño. ¿Piensa que ser brasileño es eso?”, agregó Casagrande en conversación con SporTV.

“Tenemos problemas en la frente, en la coronilla, con gente muriendo, hablando de vacunas, y él no se enoja por eso. No se enoja con la gente que muere por la incompetencia del gobierno de Bolsonaro, él no se enoja porque el gobierno no se movió para comprar la vacuna y está sospechando sobornos, malversación y fraudes. Ahí no se enoja”, explicó el periodista.

Neymar y Lionel Messi se verán las caras en el Maracaná. ‘La Pulga’ disparará en el templo carioca la que puede ser su última bala en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. ¿Le alcanzará para levantar, por fin, un título con la Albiceleste? ‘Ney’, ausente en la victoria brasileña en la edición anterior, en 2019, dice que no.