Erling Haaland era uno de los delanteros más seguido por los grandes clubes de Europa; Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, etc, querían en sus filas al delantero, sin embargo, ayer, el Manchester City anunció la incorporación del noruego al club por las próximas temporadas, los ‘Ciudadanos’ le pagaron al Borussia Dortmund los 60 millones de euros de su cláusula de salida y se hicieron de los servicios del futbolista de 21 años.

Tras este anuncio, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti , se refirió al nuevo fichaje del Manchester City en conferencia de prensa, previo al duelo ante el Levante por LaLiga. “Puf, no me gusta mucho hablar de esto. Es un gran jugador, el City es un gran club... Me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions” expresó el entrenador italiano.

Sin duda Haaland se convirtió en uno de los mejores delanteros del momento, desde que apareció en el mundo del fútbol anotó 29 goles en 27 partidos con el RB Salzburgo (2018-20), 85 en 88 con el Borussia Dortmund (2020-22) y 15 en 17 con Noruega (2019-22). Números de un delantero top.

Ancelotti y la planificación para la próxima temporada. “Entiendo que no tenéis muchos argumentos, pero hablar del mercado y del futuro no me parece correcto. No quiero hablar del mercado, sino del partido de mañana, en el que vuelven Courtois, Vinicius, Benzema... Tenemos que preparar el partido de mañana. No es el día de hablar de los nuevos, de los presuntos nuevos, fichajes del Madrid”, señaló.

El director técnico también fue consultado por su rival en la final de la Champions League. “Conocemos muy bien al Liverpool. Le conozco muy bien porque hace cuatro años que nos hemos enfrentado a ellos al menos dos veces, con el Nápoles, con el Everton, incluso en amistosos... Ellos también me conocen muy bien a mí y al Real Madrid. Para este partido no hay secretos. Lo vamos a preparar bien, con la máxima tranquilidad”, aseveró.