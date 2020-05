El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), anunció el pasado lunes, el final del fútbol en la Argentina tras la pandemia del coronavirus. “En la reunión de Comité Ejecutivo de este martes se dará por finalizada la temporada 2019-20 y por tabla general quedarán los clasificados a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana".

Ninguna actividad deportiva se podrá realizar hasta previo aviso. Aún no se conoce la fecha; sin embargo, ya existen algunas tentativas. Se especulaba septiembre, pero para el infectólogo Eduardo López, la mejor opción es diciembre.

“Creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, por eso diciembre me parece un mes de seguridad. Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario”, explicó en una nota con la agencia Télam.

Esta proyección pone en peligro los planes de la AFA, que suspendió la temproada pero reservó el derecho a que los ascensos de todas las categorías se produzcan en la cancha. Además, la dirigencia guardó la expectativa de jugar un torneo relámpago, con formato adaptable, y también la Copa Argentina para definir los clasificados a dos plazas de Copa Libertadores 2021.

“Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos como se lo expliqué a (Sergio) Marchi (secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados) en una conversación reciente", agregó López.

Cinco puntos claves donde el fútbol puede contagiar el coronavirus

“El primero son los vestuarios, donde se juntan entre 20 y 30 personas y, como me decía Marchi, en muchas canchas del fútbol argentino son espacios reducidos en los que no podría respetarse el distanciamiento social. El segundo son los baños, con el mismo concepto que el anterior”, enumeró.

“Tercero -continuó- están los lugares para dar las charlas técnicas, que suelen ser cerrados y concentran 15 o 20 personas muy juntas; cuarto tenemos los comedores y por último los micros para el desplazamiento de las delegaciones”.

“En el caso del fútbol, el juego en sí no representa un momento de riesgo para el contagio porque el contacto físico entre los jugadores se da por poco tiempo. Distinta es la situación del rugby -diferenció-, donde existen formaciones físicas y se pierde el distanciamiento durante el partido. Además, en Argentina, el rugby es una actividad prácticamente amateur y se agrega otro factor: el tercer tiempo”.

López, quien también es asesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció que esos condicionantes también limintan la vuelta de la prácticas.

“Sucede que los entrenamientos tienen áreas comunes como vestuarios, comedores... En Europa se está intentando hacer (prácticas colectivas) pero no es fácil. El tema de las máscaras, como se está planteando en Inglaterra, no lo veo. Primero hay que analizar muy bien cómo funciona el filtro de silicona mediante fórmulas matemáticas y de computación”, señaló.

