Esta mañana, Cristian Benavente, actual futbolista de César Vallejo, llegó a Lima para volar rumbo a Trujillo y empezar la pretemporada con su nuevo club. Sin embargo, se dio un tiempo para declarar y habló sobre lo que pasó con Alianza Lima y su intento de renovación de contrato, que finalmente no se dio.

“En redes sociales se dicen muchas cosas que no son verdad. No es cierto el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera”, declaró el ‘Chaval’ para la prensa.

“Por respeto estaba esperando al club hasta el último momento porque estoy ya recuperado, listo para entrenar y sumarme a la temporada. No hay nada en lo económico, de esas cosas que se hablan en redes sociales que 9 de cada 10 son mentiras y me quedo corto”,agregó.

“Yo tenía una obligación moral de esperar al club hasta el último momento porque con el club es con el que me recuperé. Por agradecimiento, tenía que esperar hasta el último momento. Mi intención estaba ahí, después no hubo un acuerdo, no hay ningún problema, así es el fútbol y yo necesitaba ir a donde me quisieran, donde confiaran en mí”, finalizó.