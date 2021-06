Ecuador vs. Brasil en vivo se enfrentan por la última jornada del Grupo B de la Copa América 2021. Los dirigidos por Alfaro deberán de vencer sí o sí a Brasil para no pasar estragos y así, seguir con el sueño de alzar la tan ansiada copa continental sudamericana. Sin embargo, el conjunto brasileño no se conformará e irá por los tres puntos y así, terminar como únicos líderes de la presente edición del torneo. Por ello, te presentamos los horarios y canales TV para que no te pierdas este partidazo vía EL COMERCIO.

Horarios para ver el Ecuador vs. Brasil

- 16:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

- 17:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

- 18:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

- 23:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Canales de TV para ver Ecuador - Brasil

Argentina: TV Pública, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Brasil: SportTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports +, DirecTV Sports

Chile: Canal 13, VTR Cable Televisión, DirecTV Sports, TVN

Colombia: Caracol, ESPN, WinSports Plus

Ecuador: TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: TLT, DirecTV, Venevisión

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana: ESPN, ESPN 2, DirecTV

Cuba: Telerebelde

Estados Unidos: ESPN, TUDN USA, Univisión

México: Televisa, TV Azteca, TD

España: DAZN

Mira más de la previa entre Ecuador y Brasil

La ‘Tricolor’ llega a esta última jornada sin haber hecho los deberes después de desperdiciar en la anterior fecha un 2-0 a favor contra Perú, que consiguió empatar el encuentro en cinco minutos de la segunda mitad.

Clasificado a cuartos de final como líder del grupo B, el ‘scratch’ de Tite cerrará la primera ronda, en la que ratificó su nivel superior respecto a sus pares sudamericanos, ante un Ecuador necesitado de vencerlo para garantizar su pase a la siguiente ronda.

Posibles formaciones del Ecuador vs. Venezuela

Brasil : Ederson; Emerson, Eder Militao, Marquinhos, Renán Lodi (o Alex Sandro); Fabinho, Douglas Luiz, Neymar; Gabriel Jesus (o Roberto Firmino), Vinicius Júnior y Gabigol. DT. Tite

: Ederson; Emerson, Eder Militao, Marquinhos, Renán Lodi (o Alex Sandro); Fabinho, Douglas Luiz, Neymar; Gabriel Jesus (o Roberto Firmino), Vinicius Júnior y Gabigol. DT. Tite Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Christina Noboa, Moisés Caicedo, Alan Franco, Damián Díaz, Ayrton Preciado y Leonardo Campana. DT. Gustavo Alfaro

Links para ver el Brasil contra Ecuador

Conforme a los criterios de Saber más