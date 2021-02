Sebastián Morquio llegó a Alianza Lima en el 2003 y más de quince años hace noticia fuera de las canchas. El exdefensor uruguayo lanzó una frase en ‘Radio Mitre’ durante la entrevista con Gabriel Anello que encendió sobre su resquebrajado estado emocional y las posibles complicaciones que desencadenarían.

Morquio habló sobre la difícil situación que atraviesa y los problemas que lo afectan. “Jugué 18 años al fútbol y hoy no tengo trabajo de esto. Estoy en Uruguay y le tengo que dar de comer a mí hijo, y además no lo puedo ver por decisión de mi ex mujer. Ella me hizo una denuncia falsa”, arrancó contando el exdefensor de Alianza Lima.

Acto seguido, reveló que estuvo un mes detenido en Uruguay por un hecho insólito y producto de ello los trabajos le cerraron las puertas: “Estuve preso y salí en diciembre. Fui preso porque mi perro arañó a mi mamá. Me denunció una vecina que tiene temor de hablar, por una posible represalia”, explicó.

Necesito trabajar ya disculpas por mis molestias pero esa es l verdad. Mi necesidad es urgente. Gracias — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Mensaje entrelíneas

A través de sus redes sociales, Sebastián Morquio llamó la atención con unos tuits donde señala que está analizando seriamente qué hacer con su vida. Durante una entrevista a Olé en enero de este año, el ex Alianza Lima indicó que pidió trabajo por Twitter, situación que se repitió anoche. “Los tuits pidiendo laburo son para darle algo a mi hijo y a mi vieja. Por mí está todo terminado”, aseveró en diálogo con Mitre.

Finalmente, ‘Patota’ recordó la muerte de Santiago García, quien el 6 de febrero se quitó la vida en su departamento en Argentina. “Al Morro lo mataron los directivos. Hace dos semanas pasó y hoy ya no le importa a nadie, no se habla y era un jugador importante. A quién c... le va a importar si a mí me pasa lo mismo, en dos o tres días se olvidan”, analizó.

A veces no nos queremos ir pero no nos dejan muchas opciones. Amo a Mi Madre Amo a mi hijo y Amo a Nacional Goes y Huracan. y Dios y San Jorge de testigo que digo la verdad . Sangre sudor y lágrimas eso es la vida el de arriba no me falla y San Jorge me protege . AMÉN — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Sin embargo, Morquio dijo: “No sé si me voy a matar. Primero no lo haría, y segundo creo que no me dan los huevos para quitarme la vida. Maradona dijo que hacerlo es de cobarde, y cómo él es mí máximo ídolo, sigo las palabras de él”.

La noticia y el pedido de Sebastián Morquio rápidamente tuvo eco en las redes sociales y en nuestro país, pues diversos comunicadores y gente relacionada al fútbol, como Bruno Cabala, solicitó la ayuda para el exdefensa de Alianza Lima.

Conforme a los criterios de Saber más