Todos tenemos en la cabeza a Hulk brillando con la selección brasileña o en la Superliga China; sin embargo, pocas son las imágenes que recordamos de él peleando en un grande de Europa. Es cierto, llegó al Porto, pero el club portugués no vivía el mejor de sus momentos. Su futuro pudo cambiar en el 2008 cuando recibió sobre la mesa la propuesta del Atlético de Madrid.

Giavanildo Vieira de Souza era un joven atacante que brillaba en el Tokyo Verdy cuando recibió la propuesta del equipo ‘colchonero’; sin embargo, al mismo tiempo llegó la del Porto. tenía que tomar una decisión y recordó una promesa que realizó de pequeño.

"A los 15 años, estaba en Vilanovense y vivía en Gaia (localidad cerca de Oporto) con ocho jugadores más. Era el más joven. Un día, el señor Artur, que tenía un restaurante donde desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, me llamó y me dijo que me preparara. Me llevó al estadio de Das Antas. En ese momento le dije al señor Artur: ‘Algún día jugaré aquí’. En 2008 tuve una propuesta del Atlético de Madrid y otra del Porto, pero pensé en cumplir mi sueño y me alegro de haber firmado con el FC Porto”, explicó el brasileño a la web oficiald el club luso.

Tras analizarlo, Hulk prefirió por el conjunto blanquiazul. Tokyo Verdy lo traspasó a la entidad portuguesa por sólo 5,5 millones de euros. Cuatro años después, el Porto lo vendió al Zenit por 40 ‘kilos’. Con ambos equipos se enfrentó al Atlético.

