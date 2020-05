Han pasado ya varios años desde que Alex Song culminó su etapa como jugador del FC Barcelona. El camerunés dejó el Arsenal en el 2012 y empezó un desafío en el cuadro español, en el que estuvo dos temporadas. Eso se sabía, pero lo que no era conocido era el motivo que priorizó el mediocampista para estampar su firma por los ‘Culés’.

Actualmente en el Sion de Suiza, Alex Song compartió una transmisión en vivo de Instagram, con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam, y reveló algunos detalles de esa decisión de convertirse en fichaje del FC Barcelona, a cambio de 19 millones de euros.

“Cuando el FC Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez termine mi carrera. Conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me haría millonario”, confesó.

Las confesiones de Alex Song de su estapa en el FC Barcelona. (Video: Instagram)

El camerunés también contó algunas cosas de su etapa como ‘Gunner’, en la que ganaba mucho dinero siendo tan joven, y lamentó cómo lo derrochaba.

“En mi primer contrato como profesional recibí 15.000 libras semanales. Puedes imaginarte lo eufórico que estaba… Un joven adolescente, pasaba de cobrar 4.000 a 15.000 libras. Podría hacer compras, fiestas locas, etc… Fui a un entrenamiento y vi al rey Thierry Henry llegar en un coche que era una joya. Y me dije que también lo quería, a cualquier precio. ¡Y lo tuve! Dos meses después me arrepentí de haberlo comprado”, relató Song.

MÁS EN DT

NO DEJES DE VER