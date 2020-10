Riqui Puig fue inscrito dentro del primer equipo del FC Barcelona, según informó LaLiga Santander en el listado donde aparecen todas las transferencias que se realizaron en el último día de mercado de fichajes en Europa. El futbolista aparece como procedente del Barza B. Ello luego de que el propio técnico Ronald Koeman le comunicara que no contaría con él en la presente temporada.

Con esta decisión, Koeman accedió a Puig esté dentro de la plantilla, aunque su idea inicial era que se marchara cedido fuera del Barcelona para tener más continuidad en el juego.

Sin embargo, el canterano anunció desde el primer momento que no dejaría el club de sus amores, tal y como ya lo hizo la temporada pasada, comprometiéndose a demostrar y talento a Ronald Koeman para que lo consideres un jugador útil para su proyecto.

PUDO IRSE AL PORTO

Hace unas semanas, el diario Récord de Portugal, dió a conocer que el Porto estaría interesado en fichar a Riqui Puig. Incluso, el propio Sergio Conceiçao, técnico del equipo, habría encantado de tenerlo en su plantel y habría preparado una jugosa propuesta. No obstante Riqui aceptó quedarse en la filial, con la esperanza de convencer a Koeman.

TAMBIÉN RONALD ARAUJO

Sin embargo, no será el único. Ronald Araujo también fue inscrito en el plantel. El canterano ya jugó el domingo contra el Sevilla (empataron 1-1 en el Camp Nou) debido a la sanción de Clément Lenglet. Aunque la idea era firmar a Eric García, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El Barcelona le inscribió en LaLiga cuando faltaban sólo diez minutos para cerrar el mercado, según As. Y es que el club estaba a expensas si cerraba o no la operación de Eric García con el Manchester City. Como el traspaso finalmente no se llevó a cabo, el central uruguayo fue inscrito a última hora.

