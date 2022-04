Gerard Piqué nunca escapa a la polémica. Ni dentro ni fuera de la cancha. Le es innato. Y recientemente su nombre ha vuelto a revolucionar las portadas de los medios de comunicación por un caso más grave de lo habitual: el reconocido defensor del Barcelona es cuestionado por haber recibido una millonaria comisión tras llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

En este inicio de semana, controversiales audios salieron a la luz en “El Confidencial” con Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como protagonistas. El tema de conversación entre ambos fue la mudanza de la Supercopa hacia Arabia Saudita, lo que supuso un beneficio económico muy importante para la Federación, pero también para la empresa del jugador.

Si bien ya se sabía que Kosmos, empresa que es propiedad del central español, participó directamente en las negociaciones de la organización del certamen con Arabia Saudita, hasta el último domingo se desconocía qué tan lucrativo había sido ello para el jugador y sus negocios empresariales.

De acuerdo a los documentos del contrato firmado con Arabia Saudita, revelados por El Confidencial, la compañía de Piqué está ingresando cuatro millones por cada una de las seis ediciones pactadas del torneo en el país de Medio Oriente, lo que equivale a un total de 24 millones de euros.

(FILES) In this file photo taken on January 12, 2022 the trophy is displayed ahead of the Spanish Super Cup semi-final football match between Barcelona and Real Madrid at the King Fahd International stadium in the Saudi capital Riyadh. The Spanish Football Federation (RFEF) has negotiated a 24 million euro commission for Kosmos, the sports events company chaired by Barcelona's defender Gerard Pique, to transfer the Spanish Super Cup to Saudi Arabia, according to Spanish media outlet El Confidencial on April 18, 2022. (Photo by Fayez Nureldine / AFP) / FAYEZ NURELDINE

El problema no queda ahí. Sucede que Piqué, desde su posición como jugador y empresario, coordina con Rubiales la repartición de los ingresos del certamen de una forma indignante, donde además se evidencia un conflicto de intereses.

“Si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, se escucha decir a Piqué en uno de los audios.

La controversia ha traspasado todas las fronteras. Pero toda la atención está en España. Han surgido dudas sobre si estas negociaciones involucran un conflicto de interes. Desde la RFEF están tranquilos, porque se ha tratado de “una operación limpia y clara, transparente”, según señalaron fuentes de la institución a Europa Press.

Por su parte, Piqué tampoco guarda preocupación al respecto. El defensor de 35 años decidió dar la cara en directo a través del portal Twitch, atendiendo las preguntas de diversos medios, y aseguró desde el inicio que “todo es legal”. Es más, se siente orgulloso por las negociaciones realizadas.

Sea como fuere, la polémica está abierta. Posiblemente, esto no llegará a los tribunales, pero no se descarta totalmente. De hecho, en España se habla de violación a dos códigos éticos de la RFEF, que desencadenaría en posibles sanciones -aunque no necesariamente jurídicas- tanto para Piqué como para Rubiales.

“Las personas sujetas al presente Código no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, pedirán o solicitarán comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones, salvo que esté así establecido en un contrato legítimo”, reza el artículo 24.

Mientras que el artículo 22 habla del conflicto de intereses, que es lo que se le cuestiona principalmente a Gerard Piqué, pues no solo es propietario de Kosmos, sino que también es jugador de uno de los clubes involucrados (Barcelona) en esta situación y también es dueño de Andorra, club de la Primera Regional de la RFEF.

“Las personas sujetas a este Código no podrán ejercer sus funciones - en particular, preparar y participar en la toma de decisiones- en situaciones en las que haya un conflicto de intereses que pueda afectar a su actuación, sea este conflicto real o posible. Un conflicto de intereses surge cuando las personas sujetas al presente Código tienen, o dan la impresión de tener, intereses secundarios que puedan influir en el cumplimiento independiente, íntegro y objetivo de sus obligaciones”, dice el artículo.

Futbolistas que tuvieron problemas judiciales

No es la primera vez que Gerard Piqué está envuelto en este tipo de problemas y muy probablemente no será la última. En el pasado, el zaguero español fue sentenciado por delitos tributarios y tenía que pagar 2,1 millones de euros en multas e impuestos atrasados del 2008, 2009 y 2010 a la Agencia Tributaria de España. Sin embargo, en diciembre del 2021 logró librarse de la multa después de que el Tribunal Supremo le diera la razón.

Ahora bien, la gran mayoría de problemas judiciales que han tenido los futbolistas por temas económicos han sido justamente por inconvenientes con Hacienda. Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel se han salvado. Y los casos continúan incrementándose con el pasar de los años

Cristiano Ronaldo: Al arribar al Real Madrid, CR7 afrontó muchos problemas legales con la Hacienda española. En el 2019, ya habiéndose marchado a la Juventus, e l portugués decidió declararse culpable por cuatro delitos fiscales cometidos entre el 2011 y 2014, por los que tuvo que pagar una multa de casi 19 millones de euros y así evitar dos años de cárcel.

Lionel Messi: La Audiencia de Barcelona condenó al crack argentino a 21 meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública de España. ‘Lio’ no se quedó con los brazos cruzados y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la misma condena. A ‘La Pulga’ no le quedó de otra que pagar una multa de 252 mil euros para librarse de la pena.

Neymar: A finales de septiembre del 2020, el crack brasileño entró en la lista de morosos de la Hacienda española con una deuda que asciende a los 34,6 millones de euros, donde se incluyen deudas y sanciones por más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de diciembre del 2019 , un conflicto judicial que se volvió una constante cuando militaba en Barcelona y que no lo dejó tranquilo cuando fichó por el PSG. De hecho, en su país también pasó por los mismos problemas: la Justicia brasileña le condenó a un pago de 45 millones de euros por evasión fiscal y fraude.

Xabi Alonso: Es, sin duda, el jugador que ha tenido más problemas con Hacienda. El exReal Madrid ya ha sido absuelto cuatro veces por supuestos delitos fiscales y fraude. Sin embargo, deberá seguir con su lucha, pues a finales del 2021 Haciendo y Fiscalía se unieron para atacarlo por quinta vez. Xabi Alonso, a diferencia de sus otros compañeros, no piensa firmar un acuerdo y pagar una multa millonaria. Se mantiene firme en su intento por comprobar su inocencia, en lo que ya ha tenido éxito muchas veces frente a las constantes acusaciones.

Otros futbolistas: la lista se sigue alargando principalmente con jugadores que han tenido o tienen presencia en España como Radamel Falcao, Ángel Di María, Luka Modric, Marcelo, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Alexis Sánchez, Dani Alves, Iker Casillas y Juan Román Riquelme.