Raúl Jímenez viene siendo uno de los delanteros más destacados de la Premier League, a sus 29 años ha anotado 24 goles con Wolwerhampton y gracias a él vienen ostentando un cupo a la próxima UEFA Europa League.

Esta campaña no pasa desapercibida porque clubes como Manchester United y Juventus vienen buscando una posible contratación. Es por esto que el entrenador de la selección mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino habló de sus cualidades en entrevista con ‘ESPN'.

“Mirándolo desde fuera no puedo ver un número ‘9′ como Raúl Jiménez en el United. Hay muchos delanteros como Rashford, Martial y Mason Greenwood. Pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número ‘9′ puro como Raúl”, aseveró el ex técnico del Barcelona.

Sobre el interés de Juventus dijo: “En la Juventus tendría más problemas por ganarse un lugar, porque Ronaldo comparte el interior del campo con quien juegue, ya sea Dybala o Higuaín”.

