Gustavo Dulanto cerró un 2021 muy bueno: destacada participación en Champions League con el Sheriff de Moldavia y su valor de mercado se triplicó. Ante ello, han surgido rumores sobre una posible vinculación entre el volante peruano y el poderoso Palmeiras de Brasil. El Comercio conversó con el central peruano, quien aclaró la situación.

“Lo de Palmeiras no sé nada, eso lo ve mi representante. Yo el jueves debo volver a Moldavia, no puedo hablar de algo que no sé porque conmigo nadie ha hablado nada”, afirmó Gustavo Dulanto a El Comercio.

Como se recuerda, hace 11 meses, Dulanto tomó una decisión que muchos criticaron. El zaguero nacional no dudó en marcharse del Boavista de Portugal para aventurarse con el Sheriff de Moldavia. Muchos lo consideraron como un retroceso para su carrera, pero nadie lo había reflexionado mejor que él.

El central peruano apostó por un equipo que ha sido indiscutible dominador en la Liga de Moldavia: ganó 19 de las últimas 21 ediciones del certamen local. Esto garantiza que el club compita en las fases previas de la Champions. Teniendo estos factores en cuenta, Gustavo Dulanto estimó que era una gran oportunidad y no la desaprovechó.

El ‘55′ del Sheriff llegó al club con un valor de mercado de solo 400 mil euros. Pero esto cambió en el transcurso del 2021. Luego de una gran temporada, la cotización del peruano se fue elevando de a pocos y ya vale más de un millón. Asimismo, también protagonizó grandes encuentros en la Champions frente al Real Madrid e Inter de Milán.

