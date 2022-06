Henry Viáfara es un exfutbolista de la selección Colombia que paseó su fútbol por importantes equipos como Deportivo Pereira y América de Cali , y que ahora estaría teniendo problemas con las drogas, según información del periodista Jaime Dinas que es replicada por el diario colombiano ‘El Tiempo’.

Viáfara integró los planteles subcampeones de Copa Libertadores de los ‘Diablos Rojos’ en los años 80 junto a importantes nombres como los de Ricardo Gareca y Willington Ortiz. Sin embargo, una vez que colgó los botines, su vida cambió.

“Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción. Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y ya me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago después, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer”, dijo en el 2014 en diálogo con ‘El País’.

Publicación de 'El Tiempo' de Colombia sobre Henry Viáfara. / Captura de pantalla

De acuerdo a Jaime Dinas, Henry Viáfara seguiría viviendo en Puerto Tejada, Cauca. “Meneses ubicó a Viáfara en Puerto Tejada. No está en indigencia, sí en la drogadicción y con el aval de su familia, al gesto del concejal Roberto Ortíz y al dirigente Álvaro González Alzáte, se suma Adrian Ramos para recuperarlo”, publicó el hombre de prensa en Twitter.