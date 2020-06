Real Madrid y Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO juegan este jueves en Anoeta por la jornada 30 de LaLiga Santander. Los dirigidos por Zinedine Zidane necesitan ganar los tres puntos para compartir la punta del torneo luego del empate de Barcelona ante Sevilla. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Real Madrid vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Vinicius, Hazard y Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Willian José, Oyarzabal.

Así fue el golazo de Karim Benzema para el 3-0 sobre Valencia.

Real Madrid vs. Real Sociedad: canales de TV

Dónde ver Movistar + o Movistar LaLiga

Lo primero que debes saber es que Movistar + o Movistar LaLigatiene ofertas de paquetes Fusión, lo que quiere decir que se puede contratar el servicio de cable con un paquete que incluye fibra óptica en tu casa y línea móviles. Cualquiera puedes elegir.

Dónde ver ESPN 2 Sur

Para poder observar ESPN 2, este canal pertenecer a las cableras de Movistar y DirecTV. Puedes contratar paquetes de ambas empresas para tener acceso a esta señal y también a la plataforma de ESPN Play, donde puedes observar la programación en tu celular.

Hazard asistió a Benzema para el 1-0 del Real Madrid | Video: beIN Sports

Real Madrid vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

País Hora Canales Perú 3:00 p.m. ESPN 2 México 3:00 p.m. Sky Sports Argentina 5:00 p.m. ESPN 2 Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Chile 4:00 p.m. ESPN 2 Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 España 10:00 p.m. Movistar LaLiga / Mitele Plus

Real Madrid vs. Real Sociedad: tres atracciones del duelo por LaLiga

1 Real Madrid vs. Real Sociedad: tres atracciones del duelo por LaLiga | Eden Hazard

2 Real Madrid vs. Real Sociedad: tres atracciones del duelo por LaLiga | Karim Benzema

3 Real Madrid vs. Real Sociedad: tres atracciones del duelo por LaLiga | Marco Asensio



Real Madrid vs. Real Sociedad: últimos partidos

Real Madrid vs. Real Sociedad: últimos enfrentamientos

Zidane se mostró enfático en la previa al Real Madrid vs. Real Sociedad: “No nos favorecen los árbitros”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este sábado que nada ha cambiado de cara al título de LaLiga, tras el empate del Barcelona el viernes en Sevilla (0-0), lo que permitiría a su equipo colocarse líder si vence el domingo a la Real Sociedad en Anoeta.

“No va a cambiar nada que tengamos la posibilidad de recuperar el liderato. Tenemos un partido, el tercero, y hay que seguir en esta línea. Hemos hablado de once finales. Es otro partido y lo vamos preparar pensando solo en hacerlo a tope y darlo todo en el campo”, afirmó Zidane.

“Lo que me interesa y es importante para mí es el partido del domingo. Tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar al revés. Solo pienso en el partido, que es lo que nos anima a nosotros. Jugar el partido y nada más. No nos están favoreciendo los árbitros. Soy muy directo. Nada más”, señaló.

Zinedine Zidane se convirtió en el tercer entrenador en la historia del Real Madrid en dirigir 200 partidos.

Real Madrid vs. Real Sociedad: pronósticos

La Real Sociedad no es el rival más propicio en la historia reciente del Real Madrid. Un solo triunfo en sus cuatro enfrentamientos, en la primera vuelta de la actual Liga, pero su verdugo en Copa del Rey, con una exhibición en el Santiago Bernabéu (3-4), y equipo ante el que perdió los dos partidos de la pasada temporada.

La situación actual es diferente. Sin público en las gradas del Reale Arena para un encuentro siempre especial en San Sebastián. El Real Madrid sentirá menos la presión ambiental pero debe responder ante la deportiva. El pinchazo del Barcelona le deja la oportunidad esperada. Solo tres jornadas después de perder el liderato con la derrota ante el Real Betis antes del parón por la pandemia, puede volver a lo más alto de la clasificación y con un calendario a priori más asequible.

Asensio anotó el segundo para el equipo merengue. (Video: beIN SPORTS)

Encarará Zidane una nueva ‘final’ con la misma idea en cuanto a hombres. No se esperan rotaciones ni muchos cambios en su equipo titular. Apenas retoques que pueden llegar en el lateral izquierdo con el regreso de Marcelo y la renuncia a los cuatro centrocampistas sentando a Luka Modric y ubicando a Fede Valverde en la posición donde mejor explota sus virtudes.

El tridente ofensivo con la conexión Eden Hazard y Karim Benzema con plaza asegurada, deja una plaza en la derecha a varios candidatos. El favorito es Vinicius. Rodrygo ya inició contra el Eibar y Zidane no demuestra confianza en Gareth Bale como para darle la titularidad el día que se juega media Liga. Los dos triunfos de local seguidos han cambiado el panorama, ahora el Real Madrid debe mejorar como visitante tras caer en sus dos últimas salidas ante Levante y Betis.

El documental que preparó Real Madrid y las lágrimas de Marco Asensio. (Video: Real Madrid)

La vuelta del centrocampista Mikel Merino tras cumplir el partido de sanción en Mendizorroza ante el Alavés, donde su equipo naufragó, será la principal novedad en una Real Sociedad obligada a plantar cara al Real Madrid para no quedarse atrás en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones, objetivo que se aleja tras dos tropiezos consecutivos.

El conjunto de Imanol Alguacil llega con dudas al encuentro tras firmar un empate muy ajustado antes Osasuna y hundirse contra el Alavés en uno de los peores partidos de la temporada. Merino aportará la consistencia de la que careció el equipo txuriurdin en Mendizorroza, pero de poco valdrá lo que puede hacer el jugador navarro sí adelante sus compañeros no son capaces de generar el peligro que mostraban hasta el parón en marzo.

Un gol en dos partidos es un pobre balance para uno de los equipos que se había mostrado más realizador en el 2020. Alex Isak, Januzaj o Portu siguen con la pólvora mojada y ante el Madrid puede ser una buena ocasión para reivindicar su calidad. Isak fue el verdugo en la Copa del Rey en los cuartos de final con un doblete en el último enfrentamiento entre ambos conjuntos, aunque ahora William José le ha ganado el puesto y anda más fino.

El lateral Andoni Gorosabel volverá al once titular en lugar del sancionado Joseba Zaldua y probablemente Monreal recuperará su puesto en el lateral izquierdo tras el descanso el otro día ante el Alavés.

Fuente: EFE

