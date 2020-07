La Premier League de Rusia finalizó y la información que trascendió fue que Jefferson Farfán no continuaría en el Lokomotiv Moscú. Los directivos creían que no existían motivos suficientes para la renovación debido a que el peruano tiene uno de los salarios más altos del plantel, ya no es un futbolista joven y las lesiones no lo han dejando jugador con tranquilidad. Sin embargo, este domingo desde Rusia adelantan que la ‘Foquita’ podría quedarse un año más.

De acuerdo al medio ‘Sport Express', el ‘Loko’ le habría ofrecido al delantero peruano un contrato de un año con un gran recorte salarial en comparación con el contrato anterior, más de la mitad. Ahora, la decisión ahora recae en el delantero nacional, quien tendrá que evaluar si seguir, aunque con otras condiciones económicas, o buscar otro destino.

‘La Foquita’ terminó contrato con el ‘Loko’ a fines de junio, pero la directiva tomó la decsisión de renovar el vínculo hasta fines de julio para que pueda disputar lo que queda del torneo.

Farfán reapareció en las canchas el 12 de julio, luego de superar una dura lesión a la rodilla y recuperarse del coronavirus. El deportista de 36 años aportó un gol y le dio el empate al Lokomotiv ante Ufa.

Jefferson no disputaba un partido oficial desde el 22 de junio del 2019, cuando la selección peruana se midió con Brasil, en la fase de grupos de la Copa América. Tras el encuentro, el atacante fue diagnosticado con desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda y tuvo que ser operado.

Mientras que con el club ruso, la ‘Foquita’ no se hacía presente en un juego desde el 4 de mayo del año pasado, en el duelo frente a Arsenal Tula, en el que actuó 45 minutos.

