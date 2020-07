“Cuando era juvenil y debuté en las canchas, me hicieron una entrevista. Usaron la palabra ‘vertiginosa’ y me quedé callado ante la cámara. No había entendido y sentí vergüenza. Desde ese día comencé a leer el diccionario. No he dejado de hacerlo”, me responde Jhoel Herrera. Este futbolista peruano ha tenido un protagonismo particular en la cuarentena. Sus opiniones y debates en las redes sociales han ido ganando admiradores. Eso sí, no le digan influencer, porque él solo quiere pedir una voz en medio de las protestas sociales. “No lo hago por likes”, me explica. Herrera como futbolista vivió sus mejores tiempo como lateral derecho. Su rebeldía es una metáfora de su ubicación táctica en el campo. A Jhoel le gusta estar al lado del camino.

Jhoel y su hermana Fabiola -quien juega para la selección femenina peruana- emprendieron a inicios de año un proyecto de escuela para niños y adolescentes. La cuarentena los obligó a hacer seguimiento de sus chicos a través de grupos de Whatsapp, charlas en Zoom y videollamadas. No es suficiente, aunque de todos modos el desaliento no forma parte del léxico de estos futbolistas.”Siempre yo estoy en etapa de emprender cosas”, explica Jhoel. Después de haber seguido una clase de gerencia deportiva por Zoom, nos cuenta a través de una llamada telefónica que está en función de “Bob El Constructor” en su casa. Todo esfuerzo físico suma en estos días de cuarentena.

Jhoel Herrera no ha dejado de entrenar en su casa en Ventanilla. (Foto: Fernando Sangama).

Si bien para muchas personas las redes sociales estresan con tantas discusiones y críticas en tiempo real -lo último fue el debate sobre si el ceviche es la mejor comida del continente-, para Jhoel Herrera estar conectado es una manera de relajarse. Así, como lo lee. Hoy, este defensor opina de deportes, política y hasta sobre esa otra pandemia llamada discriminación: “En la política hay tanto impresentable a quien le pagamos el sueldo. No puedo quedarme callado con esas cosas”, confiesa el defensor.

Más allá de su indiscutible carisma, Jhoel se ha encontrado muchas veces con el sinsabor del insulto y de la mala entraña. Se ha estrellado contra la desigualdad social y, sobre eso, tampoco elige quedarse callado. “En el fútbol peruano todavía hay racismo. El Perú, en sí, sigue siendo racista. Lo viví dentro del campo y fuera de él”, explica Jhoel, quien también se ha consolidado como líder de opinión y comunicador en tiempo real al tener un programa “El Tridente” en las redes sociales del diario Depor.

Jhoel Herrera compartió la selección peruana con Claudio Pizarro en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

“Yo soy del Callao, así que tengo una personalidad particular, en la que no me afecta el qué dirán. El Twitter me entretiene, sobre todo cuando hay polémica y tengo que defender mi opinión”, explica el ex seleccionado nacional. Si alguien piensa que con un insulto o crítica va a inquietar a Jhoel Herrera, pues es importante informarle que será una pérdida de tiempo.

-Alista la retirada-

Jhoel Herrera se define hoy como “un futbolista activo que ya está preparado para el retiro”. La pandemia encontró a Herrera en días de entrenamiento con su nuevo club, el Unión Huaral de la Liga 2. “He seguido entrenando a buen ritmo. Físicamente puedo decir que estoy bien, a pesar de que tengo 40 años. Hay momentos en los que dicen que el cuerpo ya no te responde, pero a mí no me pasa eso. Aunque sí debe tener cuidado, porque mi posición en el campo exige mucho recorrido. No es como un arquero o delantero que juegan sin problemas hasta después de los cuarenta”, me responde Jhoel Herrera.

Así como remodela su casa en Ventanilla durante estos días de cuarentena, Jhoel también vive replanteándose todo el tiempo su rumbo deportivo y profesional. Antes de que empiece el confinamiento en el Perú, Jhoel volvió a Lima para firmar contrato con el Huaral, equipo que se alistaba para debutar en el torneo de ascenso. “A veces nos olvidamos de lo que es el agradecimiento, a mí me parecía una buena idea iniciar mi carrera en el club donde comenzó todo, en Huaral. Les debo mucho. Creyeron en mí en mi etapa más difícil”, me responde el ex jugador de Sporting Cristal, Universitario y Real Garcilaso.

Jhoel Herrera no pierde el tiempo y, a sus 40 años, no ha dejado de entrenar en casa. (Foto: Violeta Ayasta).

La pausa del fútbol también detuvo su reimpulso futbolístico. Desde la Federación Peruana de Fútbol aún no determinan cuál es el camino a seguir para este torneo. “Estamos a la espera de lo que diga la Federación y alistar los protocolos. Pero lo primero es saber si habrá liga o no”.

Jhoel Herrera no solo está preparado para el retiro. Está preparado para todo. Hoy no solo ha enriquecido su léxico con ese diccionario, que hoy es la extensión de su cuerpo. También ha estudiado para director técnico, para director deportivo y en los próximos meses evalúa seguir la carrera de Derecho.

Este lateral jugó por Universitario, por Alianza Lima y por Sporting Cristal. A pesar de ese recorrido, el defensor casi no conoce de “haters”. Carisma, empatía y sensibilidad. Así se ha manejado Jhoel en las redes. Por eso casi todos lo quieren. “Estoy alistando un comunicado en redes para pedirle al Congreso que atiende el caso de los niños con cáncer”, se despide. Jhoel se toma la pausa hasta para subir un tuit. No quedan dudas. Está preparado para todo.

