Juventus vs. Malmo EN VIVO Y EN DIRECTO este miércoles 08 de diciembre desde las 12:45 p. m. (hora peruana) en el Allianza Stadium por la última fecha del Grupo H la UEFA Champions League. El encuentro se transmitirá de manera exclusiva a través de ESPN y Star Plus.

La ‘Vieja señora’ ya está clasificada a los octavos de final de la competición y solo deberá confirmar si pasa primera o segunda. Hasta el momento, es colíder del Chelsea (12 puntos), que solo lo supera por diferencia de goles.

En su más reciente encuentro perdió por goleada (4-0) a manos de los ‘Blues’ en Stamford Bridge. Por esa razón, la escuadra dirigida por Massimiliano Allegri deberá recuperarse en casa para brindarle una alegría a sus fieles hinchas.

Durante la conferencia de prensa, en la previa de este cotejo, el técnico de los ‘Biaconeros’ confirmó a los futbolistas que saltarán a la cancha. “Jugarán Perin, Rugani, Alex Sandro y Rabiot. Luego mañana (hoy) por la mañana evaluaré a los demás. Kean ha recibido un golpe en el tobillo, espero darle minutos a De Sciglio”, señaló.

“Kulusevski debería estar disponible a partir del próximo lunes. Soulè no puede jugar porque no está en la lista B. Estarán De Winter y Miretti. Arthur podría jugar. Dybala juega, está bien y no necesita descansar“, añadió.

Juventus vs. Malmo: horarios internacionales

Perú: 12:45 p. m.

Colombia: 12:45 p. m.

Ecuador: 12:45 p. m.

México: 11:45 p. m.

Argentina: 2:45 p. m.

Uruguay: 2:45 p. m.

Venezuela: 1:45 p. m.

Por su parte, Malmo se encuentra eliminado de la ‘Orejona’ tras sumar solo 1 punto de 15 posibles. En su más reciente cotejo empató de local ante Zenit. Los ‘Celestes’ comenzaron ganando con gol de Rieks (28′); sin embargo, el club ruso emparejó por intermedio de Rakitskiy.

No obstante, el cuadro de Sergio Peña llega motivado, pues el último sábado salió campeón de la Allsvenskan o también conocida como la Primera División de Suecia. El equipo del mediocampista nacional empató 0-0 ante el Halmstad y eso le sirvió para ganar el torneo por diferencia de goles.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue el pasado 14 de setiembre por la primera jornada del Grupo H de la Liga de Campeones. En dicha ocasión, Juventus goleó en condición de visita con anotaciones de Alex Sandro, Paulo Dybala y Álvaro Morata.

Juventus vs. Malmo: canales TV

Perú: ESPN y Star Plus.

Colombia: ESPN y Star Plus.

Ecuador: ESPN y Star Plus.

México: Sky Sports

Argentina: : ESPN y Star Plus.

Uruguay: : ESPN y Star Plus.

Juventus vs. Malmo: posibles formaciones

Juventus: Szczesny, Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Kulusevski, Locatelli, Bernardeschi, Cuadrado, Dybala y Morata.

Malmo: Dahlin, Larsson, Ahmedhodzi, Nelsean. Moisander, Berget, Christiansen, Innocent, Peña, Birmancevic y Colak.

