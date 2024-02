El futbolista peruano Reimond Manco debutó en la Kings League en la derrota de su club, Persas FC, frente a Titán FC.

El ex Alianza Lima e internacional con la selección peruana es uno de los referentes del equipo y se hicieron virales las imágenes en las que el popular ‘Rei’ realiza la arenga previo al encuentro.

“Mi familia, mis hijos, todos están alentándonos hoy, todos los peruanos. Así que podemos perder, pero van a tener que sudar sangre para ganarnos”, dijo.

“Si hubieras querido ‘Rei’. Esa frase resuena en mi cabeza desde que volví de Europa en el 2009. Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya”, dijo Manco al ser fichado.

“El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía”, agregó.

¿QUÉ EQUIPOS CONFORMAN LA KINGS LEAGUE 2024?

Chicharito Hernández (México) - Olimpo United

Escorpión Dorado y Werevertumorro (México) - Peluche Caligari

Mercedes Roa (México) - Club de Cuervos

James Rodríguez y Pelicanger (Colombia) - Atlético Parceros

Jero Freixas (Argentina) - Muchachos FC

Los Futbolitos y Alofoke (República Dominicana) - Galácticos del Caribe

Germán Garmendia (Chile) - Real Titán

Alana y Barca (México / Uruguay) - Raniza FC

Zeein (Perú) - Persas FC

The Donato (Venezuela) - Los Chamos FC

Castro (Estados Unidos) - Los Aliens 1021

Westcol y Arcángel (Colombia / Puerto Rico) - West Santos FC