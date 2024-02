En alianza con la Concacaf, y por primera vez en la historia con restauración de trofeo, la CONMEBOL llevará a cabo la emblemática Copa América teniendo como sede a Estados Unidos y protagonistas a los tradicionales 10 países de la región más 6 en calidad de invitados. Precisamente, la ‘Era Fossati’ arrancará oficialmente afrontando el torneo de selecciones más antiguo del mundo, y debutando contra el ‘Tigre’ Gareca en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. Te contamos todos los detalles acerca del apasionante e histórico certamen continental que se disputará en 2024, cuándo inicia para la ‘Bicolor’, fixture completo, estadios y mucho más.

FIXTURE COMPLETO Y DEBUT DE PERÚ EN LA COPA AMÉRICA 2024

La página web oficial de la Copa América 2024 ya cuenta los días, horas, minutos y segundos para el inicio de un certamen extraordinario que contará con la participación de 6 selecciones invitadas provenientes de la Concacaf más las 10 sudamericanas que integra la ‘Bicolor’ hoy dirigida técnicamente por Jorge Fossati, y cuyo debut, tras el sorteo llevado a cabo el 7 de diciembre último, deberá afrontarlo según fixture, enfrentando a Chile.

Con las llaves resueltas, Argentina se convierte en el gran favorito para acceder a los cuartos de final del torneo que se disputará en Estados Unidos a partir del 20 de junio, y asimismo el rival a vencer por parte del combinado peruano que además compartirá zona con los siguientes países:

- GRUPO A

Argentina

Perú

Chile

Canadá o Trinidad y Tobago

Teniendo en cuenta el sorteo de grupos realizado por CONMEBOL para determinar los primeros cruces de la Copa América 2024, a continuación te compartimos los datos vinculados al estreno oficial de Jorge Fossati como DT de la selección peruana de fútbol y también el resto de partidos que forman parte del calendario establecido:

- PERÚ VS CHILE

Fecha: 21 de junio

Hora: 6 p.m.

Estadio: AT&T Stadium, Arlington

Fecha 1 - Grupo A

- Argentina vs. Trinidad y Tobago o Canadá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta) / 20 de junio

Fecha 2 - Grupo A

- Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, New Jersey) / Perú vs. Trinidad y Tobago o Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City)

25 de junio

Fecha 3 - Grupo A

- Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami) / Chile vs. Trinidad y Tobago o Canadá (Exploria Stadium, Orlando)

29 de junio

Fecha 1 - Grupo B

- México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston) / Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara)

22 de junio

Fecha 2 - Grupo B

- Ecuador vs. Jamaica (Elleglant Stadium, Las Vegas) / Venezuela vs. México (Sofi Stadium, Inglewood)

26 de junio

Fecha 3 - Grupo B

- Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin) / México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale)

30 de junio

Fecha 1 - Grupo C

- Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington) / Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)

23 de junio

Fecha 2 - Grupo C

- Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey) / Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

27 de junio

Fecha 3 - Grupo C

- Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City) / Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando)

01 de julio

Fecha 1 - Grupo D

- Brasil vs. Honduras o Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood) / Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston)

24 de junio

Fecha 2 - Grupo D

- Brasil vs. Paraguay (Alleglant Stadium, Las Vegas) / Colombia vs. Honduras o Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle)

28 de junio

Fecha 3 - Grupo D

- Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara) / Honduras o Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin)

02 de julio

- CUARTOS

5/7: Primero Grupo A vs. Segundo Grupo B / Primero Grupo B vs. Segundo Grupo A

6/7: Primero Grupo C vs. Segundo Grupo D / Primero Grupo D vs. Segundo Grupo C

- SEMIFINALES

9/7: Vs entre ganadores de los partidos a jugarse el 5/7

10/7: Vs entre ganadores de los partidos a jugarse el 6/7

- TERCER PUESTO

13 de julio entre ganadores de llaves semifinalistas

- GRAN FINAL

14/7 en Miami

ESTADIOS Y SEDES DE LA COPA AMÉRICA 2024 POR ORDEN ALFABÉTICO Y ZONAS

Allegiant Stadium / Las Vegas, Nevada (COSTA OESTE)

(Foto: Facebook Copa América)

AT&T Stadium / Arlington, Texas (ZONA CENTRAL)

/ Arlington, Texas (ZONA CENTRAL) Bank of America Stadium / Charlotte, North Carolina (COSTA ESTE)

/ Charlotte, North Carolina (COSTA ESTE) Children’s Mercy Park / Kansas City, Kansas (ZONA CENTRAL)

/ Kansas City, Kansas (ZONA CENTRAL) Exploria Stadium / Orlando, Florida (COSTA ESTE)

/ Orlando, Florida (COSTA ESTE) GEHA Field at Arrowhead Stadium / Kansas City, Missouri (ZONA CENTRAL)

/ Kansas City, Missouri (ZONA CENTRAL) Hard Rock Stadium / Miami Gardens, Florida (COSTA ESTE)

(Foto: Facebook Copa América)

Levi’s Stadium / Santa Clara, California (COSTA OESTE)

/ Santa Clara, California (COSTA OESTE) Mercedes-Benz Stadium / Atlanta, Georgia (COSTA ESTE)

/ Atlanta, Georgia (COSTA ESTE) MetLife Stadium / East Rutherford, New Jersey (COSTA ESTE)

/ East Rutherford, New Jersey (COSTA ESTE) NRG Stadium / Houston, Texas (ZONA CENTRAL)

(Foto: Facebook Copa América)

Q2 Stadium / Austin, Texas (ZONA CENTRAL)

/ Austin, Texas (ZONA CENTRAL) SoFi Stadium / Inglewood, California (COSTA OESTE)

/ Inglewood, California (COSTA OESTE) State Farm Stadium / Glendale, Arizona (COSTA OESTE)

(Foto: Facebook Copa América)

¿CÓMO SE LLAMA Y QUÉ ES LA MASCOTA OFICIAL DE LA COPA AMÉRICA 2024?

La Copa América 2024 se jugará en Estados Unidos con la inclusión de los 10 equipos asociados a la CONMEBOL y 6 invitados provenientes de la Concacaf, y como tradicionalmente ocurre con eventos de selecciones, resulta representativo que una mascota exprese ciertos atributos sobre el torneo a jugarse.

Durante la noche miamense del jueves 7 de diciembre último, ambas confederaciones llevaron a cabo el sorteo de la fase de grupos del emblemático certamen que cumplirá 108 años, y a la vez realizaron las presentaciones formales del balón que patearán jugadores como Lionel Messi, Paolo Guerrero, entre otros importantes futbolistas, y también de “CAPITÁN”, el águila con pico amarillo que recorrerá los 14 estadios seleccionados.

Según la CONMEBOL, la mascota oficial de esta cuadragésima octava edición de la Copa América 2024 “nació de la simbología que este majestuoso animal tiene en diversas culturas de América”, representando “la libertad, la pasión y el espíritu indomable y determinado que caracteriza a las selecciones participantes”.

Asimismo, indican que con “CAPITÁN” pretenden ilustrar “la fuerza, la audacia y la excelencia”, mientras representan “la fusión única entre la pasión sudamericana por el fútbol y la vibrante atmósfera estadounidense”, y también simbolizan una conexión con el liderazgo que suele demostrar el águila como principal característica.