El proceso clasificatorio en Sudamérica se reanudará entre el jueves 5 y el viernes 6 de septiembre, con la disputa de la séptima fecha de las Eliminatorias para la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Todas las selecciones reanudarán sus actividades tras haber competido a mediados de año en la Copa América de Estados Unidos, en la cual Argentina se coronó campeón y Colombia quedó como subcampeón.

Entre los encuentros más destacados se encuentra el Perú vs. Colombia en Lima, que marcará el debut de Jorge Fossati en este torneo como entrenador de la selección peruana. Además, otros partidos interesantes incluyen Argentina vs. Chile, Brasil vs. Ecuador, Uruguay vs. Paraguay y Bolivia vs. Venezuela.

Programación fecha 7 Eliminatorias 2026

Jueves 5 de septiembre

Bolivia vs Venezuela

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal De El Alto (Bolivia)

Argentina vs Chile

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental (Argentina)

Viernes 6 de septiembre

Uruguay vs Paraguay

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Centenario (Uruguay)

Brasil vs Ecuador

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Couto Pereira (Brasil)

Perú vs Colombia

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional (Perú)

¿Dónde ver por TV los partidos de las Eliminatorias 2026?

Bolivia vs. Venezuela vía Latina y Movistar Deportes

Argentina vs, Chile vía Movistar Deportes

Uruguay vs Paraguay vía Movistar Eventos 2

Brasil vs Ecuador vía Latina y Movistar Eventos

Perú vs. Colombia vía Latina, ATV y Movistar Deportes

¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?