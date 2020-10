Lionel Messi podría estar disputando su última temporada con Barcelona. El argentino no se siente respaldado por la gestión del presidente Josep María Bartomeu e intentaría dejar el equipo el próximo mercado de fichajes. Manchester City sería su primera opción.

La posibilidad de que el ’10′ del Barza deje el torneo español fue preocupación para más de uno. Tal parece que, entre ellos, no se encuentra el presidente de LaLiga: Javier Tebas.

La cabeza del ente rector de la Primera División de Fútbol español, se refirió a Lionel Messi y su futuro.

“Messi hará lo que tenga que hacer, pero sí pienso que la marca comercial Messi-Barcelona, que funciona tan bien, si Messi se fuera del Barcelona quedaría muy dañada. Creo que Messi tiene que pensar muy bien lo que hace”, explicó Tebas en conversación con AFP.

Sobre si sería un perjuicio para LaLiga si se va Messi, respondió: “No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados”.

¿Cuándo regresará el público a los estadios?

“Es una decisión que corresponde al gobierno central. Hasta que no haya una vacuna veo complicado que veamos público en nuestros estadios. A corto plazo no es una prioridad, la prioridad es que la competición continúe y que no se suspenda”, dijo Tebas.

El Real Madrid vs. Barcelona del próximo sábado 24 se jugará en el Camp Nou sin gente en las graderías.

“Cualquier partido sin público quita una parte trascendental del partido, pero el clásico es el clásico. Es el partido entre clubes más importante que hay en el mundo. Es una marca que se ha consolidado como el Clásico y concita mucha gente alrededor de él”, agregó.

