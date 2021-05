Este sábado 29 de mayo, se jugará la final de la Champions League entre el Manchester City y Chelsea en Oporto. A horas del trascendental juego Pep Guardiola dejó claro cuál es su futuro en el cuadro ‘Citienzs’ y se mostró firme en su compromiso con el club. De esta manera le puso punto final a las intenciones de Barcelona.

En los últimos días el técnico español fue relacionado con una posible vuelta al Barcelona. El presidente culé, Joan Laporta, tendría en mente recuperar a Pep Guardiola de cara a la nueva temporada de LaLiga Santander y la Champions League en reemplazo de Ronald Koeman.

Sin embargo este viernes por la mañana Pep Guardiola habría rechazado todos los vínculos con el Barcelona y se mostró firme en quedarse en el Manchester City. “No, me quedo”. Sin embargo, le repreguntaron: “¿No hay dudas?” “No, me quedo seguro”, respondió a las preguntas de la prensa.

¿Sueños rotos?

Horas antes, Laporta habló con la prensa y fue consultado sobre la posibilidad de que Guardiola regrese al Barcelona, donde conquistó 14 títulos de los 19 que disputó. “No he venido aquí a explicar mis sueños pero me gusta que se hagan realidad. Y no te explico mis sueños porque habría tomate”, dijo.

Asimismo, Laporta habló sobre el encuentro entre Manchester City y Chelsea por la final de la Champions League. El presidente culé le deseó toda la suerte al español para quedarse con la ‘Orejona’. “Lo que me viene a la cabeza es que deseo que Pep gane la Champions. Que la gane con el Barça y con el City, pienso que para él será maravilloso y también para todos los que le queremos”.

