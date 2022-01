Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 22 de la Premier League, este sábado 15 de enero desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Scott McTominay anotó el 1-0 del Manchester United vs. Aston Villa. (Video: ESPN)

Tras verse las caras en la tercera ronda de la FA Cup, Manchester United y Aston Villa se volverán a enfrentar, esta vez en una nueva fecha de la liga inglesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Villa Park.

Manchester United vs. Aston Villa: horarios del partido y canales

México - 11:30 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 12:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Ecuador - 12:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Colombia - 12:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Bolivia - 1:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Venezuela - 1:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Paraguay - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Chile - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Argentina - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Uruguay - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Brasil - 2:30 p.m. - NOW NET e Claro, Star+, ESPN Brasil y GUIGO

España - 6:30 p.m. - DAZN y Movistar+

El lunes reciente, los ‘Red Devils’ hicieron respetar su casa y derrotaron 1-0 a los ‘Villanos’, gracias al gol del escocés Scott McTominay. Con ello, el cuadro rojo avanzó de ronda en el certamen de clubes más antiguo del mundo.

En ese compromiso, Cristiano Ronaldo estuvo ausente debido a problemas físicos. No obstante, para el encuentro por la Premier League, el luso ya estaría listo para reaparecer.

“A veces tenemos molestias de este tipo. No es algo grave y espero estar listo pronto. Espero estar contra el Villa. Veremos. Intentaré entrenar normal y ver cómo reacciona mi cuerpo”, dijo el portugués en una entrevista con Sky Sports.

Manchester United, en el campeonato doméstico, viene de perder 1-0 a manos de Wolverhampton, y marcha en el séptimo casillero con 31 puntos, a 22 del líder Manchester City.

Al frente estará Aston Villa (14° con 22 unidades), que tiene en su plantel al argentino Emiliano Martínez y que acaba de incorporar al brasileño Philippe Coutinho en el presente mercado de pases del invierno europeo.

El debut del sudamericano, pese a las ansias de los hinchas de Aston Villa, no es seguro que sea frente a Cristiano Ronaldo y compañía. De hecho, el entrenador Steven Gerrard pidió paciencia al respecto.

“Ha entrenado bien los últimos días y estoy seguro de que sigue siendo un fantástico jugador. Es genial tenerlo. No ha parado de sonreír y es mi trabajo como entrenador que se adapte lo antes posible”, declaró el inglés en rueda de prensa.

Manchester United vs. Aston Villa: probables alineaciones

Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa Ngoyo, Mings, Targett, Sanson, Douglas Luis, Jacob Ramsey, Buendía, Watkins e Ings. DT: Steven Gerrard.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Alex Telles, Matic, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Cavani y Cristiano Ronaldo. DT: Ralf Rangnick

