Josep Pedrerol no cumplió con su palabra y seguirá al mando de ‘El Chiringuito’ y ‘Jugones’. El presentador español había afirmado que dimitiría en caso “Ramos y Messi abandonen sus clubes”. Sin embargo, cuando este escenario ocurrió, el conductor alegó que “reflexionó mucho” y que no haría respetar su palabra. Con un breve mensaje, ‘Jusep’ afirmó que “se queda”.

“Dije que si Ramos y Messi se iban de LaLiga, dimitía. Yo usé una figura literaria para exagerar algo a propósito para darle más fuerza al mensaje. Quería dar a entender que si no están los mejores no dan ganas de estar aquí, como ha sucedido con las partidas de Ramos y Messi. Fue lo que dije, pero en vista de lo que se ha montado, yo fui el primer sorprendido”, afirmó el conductor de ‘El Chiringuito’ sobre el final del programa.

Tras ello, Pedrerol dijo lo siguiente: “Han sido semanas complicadas. He pensado mucho como sería mi vida si es que dejaba ‘El Chiringuito’ y ‘Jugones’. Lo he pensado mucho, he hablado con muchas personas y también con este canal. Me preocupaba fallarle a ustedes, que sientan que no cumplía con mi palabra, era lo que más me dolía”.

🚨"Dije que DIMITÍA porque SE IBAN los MEJORES"



Las palabras de @jpedrerol en #ElChiringuitoDeMega sobre su DECISIÓN. pic.twitter.com/4zEpP3DOCi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2021

Luego prosiguió: “Me preocupaba fallarle a aquellos que confían en nosotros. Eso hizo que le de muchas vueltas a todo esto. El otro día, la encuesta fue llamativa: 170 mil votos son demasiados y que ganase “dimite” me llamó mucho la atención. Sin embargo, he aprendido muchas cosas, porque tenemos el mejor equipo y me han demostrado mucho cariño en redes sociales todos ustedes, todo me hizo pensar”.

Por último, el presentador finalizó con este mensaje: “Esto merece la pena, algo estamos haciendo bien. Incluso nos perdonan cuando nos equivocamos. Me dijeron que no me vaya por redes sociales y también me lo replicaron en la calle (...) Tuve muchas sensaciones y también presión. Gracias a todos, esto ha merecido la pena: ME QUEDO”.

