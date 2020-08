Sin Kylian Mbappé, el PSG de Francia recarga todas sus esperanzas sobre los hombros de Neymar para ganar por primera vez la Champions League en toda su historia. Su primer peldaño será el Atalanta, club que cerró de forma contundente la temporada de la Serie A, en el llamado ‘Súper 8′ que se disputará desde este miércoles 12 de agosto en la ciudad de Lisboa.

Desde que llegó a Europa en la campaña 2013-2014, Neymar jugó cuatro años en el Barcelona y lleva tres en el PSG. Con los blaugranas consiguió salir campeón de la Champions League en la temporada 2014-2015 junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Salió de LaLiga Santander para anclar en la Ligue 1 con el objetivo de ganar el Balón de Oro y el The Best de la FIFA, premios que aún no ha conseguido.

Las prioridades del brasileño, en la actualidad, se centran en ganar su segunda ‘Orejona’ y acercarse a sus sueños de ser galardonado con premios individuales. Su enfrentamiento contra el Atalanta cuenta con total expectativa, ya que se jugará a partido único en el nuevo formato de la competencia. El historial contra equipos italianos, en tanto, está a su favor.

En nueve partidos contra clubes de la Serie A, Neymar salió victorioso en tres ocasiones, incluida la final de la Champions League 2014-2015 frente a Juventus en Berlín. Los otros partidos terminaron con cinco empates, y solo una vez fue derrotado. Si nos centramos solo en sus enfrentamientos con camiseta del PSG ante italianos, empató dos veces contra Napoli (1-1 y 2-2).

En cuanto a goles y asistencias, Neymar solo le anotó a Juventus en la final de la Champions League. Antes, había dado una asistencia frente al AC Milan en la campaña 2013-2014.

Neymar frente a italianos

Partidos jugados: 9

Victorias: 3

Empates: 5

Derrotas: 1

Goles: 1

Asistencias: 1

AC Milan 1-1 Barcelona (Champions League 2013-2014)

Barcelona 3-1 AC Milan 1 asistencia (Champions League 2013-2014)

Barcelona 3-1 Juventus 1 gol (Champions League 2014-2015)

AS Roma 1-1 Barcelona (Champions League 2015-2016)

Barcelona 6-1 AS Roma (Champions League 2015-2016)

Juventus 3-0 Barcelona (Champions League 2016-2017)

Barcelona 0-0 Juventus (Champions League 2016-2017)

PSG 2-2 Napoli (Champions League 2018-2019)

Napoli 1-1 PSG (Champions League 2018-2019)

