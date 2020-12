Alejandro Gómez no atraviesa un buen momento en el Atalanta. Luego de la discusión con el entrenador Gian Piero Gasperini durante un partido de la Champions League, se ha visto relegado a la banca de suplentes. Ahora tendría un nuevo dolor de cabeza, pues en las últimas horas el ‘Papu’ habría protagonizado un nuevo escándalo en Italia.

El programa televisivo ‘Striscia la Notizia’ quiso darle el Tapiro d’Oro, un premio que reparten hace 24 años en modo sarcástico a celebridades que se han visto envueltos en polémicas a lo largo del año. Sin embargo, el ‘Papu’ Gómez no lo aceptó y habría agredido a los periodistas, según indica la prensa italiana.

El reportero Valerio Staffeli buscó al argentino para hacerle entrega del galardón, pero el delantero del Atalanta se negó en todo momento a recibirlo. Ante esa actitud, el comunicador dejó el trofeo encima del auto del ‘Papu’, quien se lo lanzó.

Se defiende

Tras la información compartida por el programa televisivo, las críticas nuevamente fueron hacia Alejandro Gómez, quien horas después se pronunció en sus redes sociales.

“Nunca he tirado algún objeto hacia el enviado del programa, solo elegí, y era mi derecho, no recibir nada y no contestar a las preguntas, respetando a los que estaban haciendo haciendo su trabajo”, explicó el goleador histórico del Atalanta.

Esta nueva polémica se suma a la que arrastra con el técnico del Atalanta, la cual generaría la salida de Alejandro Gómez del club. En enero se abre el libro de pases en Europa y significaría su salida del equipo italiano. El ‘Papu’ tiene ofertas de la Serie A y el PSG.

